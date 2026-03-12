L'unico precedente da attrice di Eilish è stato nella serie tv 'Swarm' (2023). "Dicevo che odiavo recitare - dichiarò in un monologo al Saturday Night Live -, la verità è che quando ero piccola lo adoravo. I miei genitori sono entrambi attori e anche mio fratello Finneas. Era il mio sogno essere in un film". In parallelo alla sua carriera musicale, la cantante ha firmato due brani originali: "No Time To Die", dall'omonimo film della saga di James Bond, e "What Was I Made For?" da "Barbie" di Greta Gerwig.