Billie Eilish debutta al cinema nell'adattamento de "La campana di vetro"
La cantante, dopo i successi per le colonne sonore di "Barbie" e "No Time To Die" si prepara all'esordio al cinema
© Variety
Billie Eilish debutta sul grande schermo: la cantante è in fase di trattative per il ruolo da protagonista nell'adattamento cinematografico del romanzo semiautobiografico della poetessa statunitense Sylvia Plath, "La campana di vetro" (The Bell Jar), pubblicato originariamente con lo pseudonimo di Victoria Lucas. Lo riporta Deadline.
Cosa si sa del film
La trama vede protagonista Esther Greenwood, una giovane scrittrice degli anni Cinquanta che, alla ricerca del proprio posto nel mondo, cade in una crisi esistenziale e psicologica. Alla regia ci sarà Sarah Polley, Premio Oscar nel 2023 per la miglior sceneggiatura non originale con il suo "Women Talking - Il diritto di scegliere". "La campana di vetro" è l'unico romanzo di Sylvia Plath: fu pubblicato un mese prima del suo suicidio, all'età di 30 anni, nel 1963. Il film sarà distribuito negli Usa da Focus Features.
Billie Eilish e il cinema
L'unico precedente da attrice di Eilish è stato nella serie tv 'Swarm' (2023). "Dicevo che odiavo recitare - dichiarò in un monologo al Saturday Night Live -, la verità è che quando ero piccola lo adoravo. I miei genitori sono entrambi attori e anche mio fratello Finneas. Era il mio sogno essere in un film". In parallelo alla sua carriera musicale, la cantante ha firmato due brani originali: "No Time To Die", dall'omonimo film della saga di James Bond, e "What Was I Made For?" da "Barbie" di Greta Gerwig.