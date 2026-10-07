Billie Eilish, le foto del concerto di Bologna
© Henry Hwu
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Il nuovo taglio di capelli di Billie Eilish © Instagram
Billie Eilish cambia nuovamente look e torna a una tonalità che aveva già scelto in passato. La cantante ha salutato i suoi follower con una nuova acconciatura, abbandonando i capelli lunghi per un caschetto corto e sfoggiando una particolare sfumatura biondo fragola.
La 24enne ha accorciato nettamente i capelli, scegliendo un bob scalato con la riga laterale che arriva poco sopra le spalle. Il nuovo look è stato mostrato nelle foto pubblicate su Instagram il 5 ottobre, dove Eilish appare davanti allo specchio con un maglione blu, pantaloni color kaki e ballerine nere.
A cambiare non è stata soltanto la lunghezza. La cantante ha infatti sostituito il castano che aveva portato negli ultimi mesi con una tonalità biondo fragola, riportando così nella sua immagine una componente rossastra già sperimentata in precedenza. "Hi", ha scritto semplicemente Billie Eilish nella didascalia del post, senza aggiungere ulteriori spiegazioni sulla trasformazione.
Il post rappresenta una delle prime occasioni recenti in cui Eilish ha condiviso sui social una fotografia personale. Dal 25 maggio, infatti, il suo profilo era stato aggiornato soprattutto con contenuti promozionali legati alla campagna del suo profumo Eilish Intense.
Proprio a maggio la cantante era stata fotografata a Beverly Hills, in California, con capelli lunghi color rame tendente all'auburn. Quella scelta aveva segnato un allontanamento dalla tonalità più scura utilizzata nella fase conclusiva dell'era di Hit Me Hard and Soft. Anche il ritorno ai capelli rossastri non è una novità assoluta per Eilish. Nel 2021 aveva infatti già provato per un periodo una tonalità biondo fragola.
Nel corso della sua carriera, Billie Eilish ha cambiato spesso colore di capelli, trasformando il proprio look in uno degli elementi più riconoscibili della sua immagine. Nel tempo ha sperimentato il biondo platino, il castano scuro, il blu, il verde e l'argento, oltre alle diverse tonalità di rosso già adottate in passato.
All'inizio di quest'anno, Eilish si era presentata con capelli castano scuro arricchiti da leggere sfumature ramate alla première di Los Angeles di Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), svoltasi il 6 maggio.
Alla serata aveva partecipato anche l'attore Nat Wolff, 31 anni, segnando la prima apparizione ufficiale sul red carpet dei due insieme. Eilish aveva indossato una polo verde a maniche corte sopra una camicia bianca, una gonna plissettata blu scuro e calze rosse, mentre Wolff aveva scelto un completo marrone.
I due non hanno mai parlato pubblicamente del loro rapporto né ne hanno confermato la natura, ma secondo varie indiscrezioni hanno un rapporto settimanale dal marzo 2025. Nel frattempo hanno partecipato insieme a diverse cerimonie e serate legate al mondo dello spettacolo, tra cui i Grammy Awards del 2026.
Il film presentato a Los Angeles è stato codiretto dalla stessa Billie Eilish insieme a James Cameron e racconta il tour Hit Me Hard and Soft, partito nel settembre 2024 e conclusosi nel novembre 2025.
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