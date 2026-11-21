Florence Pugh risponde alle critiche e smentisce l'uso di Ozempic: "Non ho mai fatto ritocchi"
L'attrice britannica rompe il silenzio e respinge le accuse di aver utilizzato farmaci dimagranti o di essersi sottoposta a interventi estetici
Florence Pugh è finita sotto i riflettori dopo la sua apparizione ai Governors Awards del 15 novembre a Los Angeles: alcune fotografie dell'attrice hanno alimentato una lunga serie di commenti sul suo aspetto, tra supposizioni su un presunto dimagrimento e accuse di possibili ritocchi estetici. In particolare, diversi utenti hanno ipotizzato che la protagonista di Oppenheimer, Avengers e Spiderman avesse fatto ricorso a Ozempic, il farmaco originariamente sviluppato per il trattamento del diabete di tipo 2 e diventato molto discusso anche per i suoi effetti sulla perdita di peso.
Altri hanno, invece, concentrato l'attenzione sui lineamenti del viso, avanzando l'ipotesi di interventi di chirurgia estetica. Accuse e congetture alle quali Pugh ha deciso di rispondere personalmente, senza lasciare che le indiscrezioni continuassero a circolare senza una replica: "Non ho mai preso Ozempic e non ho fatto interventi al viso".
Attraverso Instagram, l'attrice ha pubblicato una lunga dichiarazione, articolata in otto pagine, nella quale ha espresso tutto il proprio disappunto per l'attenzione riservata al suo corpo. Pugh si è detta sconcertata dalla facilità con cui gli utenti si sentono autorizzati a formulare diagnosi e ipotesi sull'aspetto fisico di una persona partendo semplicemente da alcune fotografie.
L'attrice ha affrontato anche le osservazioni relative al suo naso, finito al centro di alcuni confronti fotografici. Secondo certe teorie circolate online, i suoi lineamenti sarebbero cambiati in seguito a un intervento. Una ricostruzione che Pugh ha respinto, ricordando di avere sempre avuto lo stesso profilo: "Ho sempre avuto questo bellissimo profilo, fin da quando ero una bambina".
Stile di vita più sano
L'attrice ha spiegato che avrebbe avuto la possibilità di dedicare più tempo a se stessa, abbandonando ritmi professionali particolarmente intensi. "Per la prima volta in tutta la mia carriera ho avuto la possibilità di riposare, dormire, svegliarmi, allenarmi e mangiare regolarmente e in modo sano. Mi sto prendendo cura di me stessa, tutto qui", ha spiegato. Una trasformazione legata, dunque, a una maggiore attenzione al benessere personale e non alla ricerca ossessiva della perdita di peso. Pugh ha anche ridimensionato le ricostruzioni circolate sul suo presunto dimagrimento, precisando di aver perso poco più di 900 grammi.
Allenamento e forza muscolare
Un altro aspetto sul quale Florence Pugh ha voluto fare chiarezza riguarda il tipo di allenamento seguito. Il suo obiettivo non sarebbe quello di ridurre il peso sulla bilancia, ma di aumentare la forza e sviluppare la massa muscolare. Una distinzione importante, soprattutto in un contesto nel quale il cambiamento fisico delle donne viene spesso interpretato esclusivamente attraverso il parametro della magrezza.
L'attrice ha raccontato con soddisfazione alcuni dei risultati raggiunti grazie alla costanza negli allenamenti: oggi riesce a eseguire sei trazioni alla sbarra e a sollevare un peso di 110 chilogrammi. "Penso che sia una delle cose più importanti che una donna possa fare: costruire muscoli ed essere forte" ha dichiarato, sottolineando il valore dell'attività fisica come strumento per sentirsi più forti e acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo.
La presa di posizione dell'attrice non riguarda soltanto la necessità di smentire le indiscrezioni su Ozempic e chirurgia estetica. Il suo intervento affronta una questione più ampia: la continua esposizione dei corpi femminili al giudizio pubblico, soprattutto quando si tratta di personaggi conosciuti. Per evitare che la discussione si trasformasse nell'ennesima occasione di polemica, Pugh ha scelto di disattivare i commenti sotto il suo intervento su Instagram.