L'attrice ha spiegato che avrebbe avuto la possibilità di dedicare più tempo a se stessa, abbandonando ritmi professionali particolarmente intensi. "Per la prima volta in tutta la mia carriera ho avuto la possibilità di riposare, dormire, svegliarmi, allenarmi e mangiare regolarmente e in modo sano. Mi sto prendendo cura di me stessa, tutto qui", ha spiegato. Una trasformazione legata, dunque, a una maggiore attenzione al benessere personale e non alla ricerca ossessiva della perdita di peso. Pugh ha anche ridimensionato le ricostruzioni circolate sul suo presunto dimagrimento, precisando di aver perso poco più di 900 grammi.