Nelle foto l'attrice indossava la divisa viola della clinica e aveva sollevato il tessuto per mostrare la pancia. Una scelta che ha suscitato perplessità tra alcuni utenti: "Perché mostri la pancia dopo aver fatto un trattamento al viso?", ha domandato una persona. Un'altra ha liquidato le fotografie definendole semplicemente "strane". Le osservazioni si sono presto spostate dall'immagine al fisico di Peltz. Diversi commentatori l'hanno accusata di essere troppo magra, arrivando a invitarla a mangiare e a chiederle di non proporre al pubblico un'immagine femminile sottopeso. "Con tutta la ricchezza che ha, non vogliamo una rappresentazione del corpo femminile di questo tipo", ha scritto un utente. Tra i commenti si trovano anche riferimenti all'Ozempic, farmaco notoriamente usato dalle celebrità per perdere peso.