Nicola Peltz Beckham (31 anni) ha ricevuto nuove critiche sul suo corpo dopo aver pubblicato due nuovo foto sul suo profilo Instagram. L'attrice si è scattata i selfie al termine di un trattamento per il viso con ossigeno iperbarico, ossia di una procedura cosmetica pensata per migliorare temporaneamente l'aspetto e l'idratazione della pelle. Tuttavia, i commenti che ha ricevuto non riguardano il volto, bensì quella che ormai per molti utenti è una perdita di peso allarmante e che potrebbe avere delle conseguenze pericolose non solo per la salute di Peltz, ma anche per quella delle minorenni che la considerano un punto di riferimento.
Le critiche al peso di Nicola Peltz
Nelle foto l'attrice indossava la divisa viola della clinica e aveva sollevato il tessuto per mostrare la pancia. Una scelta che ha suscitato perplessità tra alcuni utenti: "Perché mostri la pancia dopo aver fatto un trattamento al viso?", ha domandato una persona. Un'altra ha liquidato le fotografie definendole semplicemente "strane". Le osservazioni si sono presto spostate dall'immagine al fisico di Peltz. Diversi commentatori l'hanno accusata di essere troppo magra, arrivando a invitarla a mangiare e a chiederle di non proporre al pubblico un'immagine femminile sottopeso. "Con tutta la ricchezza che ha, non vogliamo una rappresentazione del corpo femminile di questo tipo", ha scritto un utente. Tra i commenti si trovano anche riferimenti all'Ozempic, farmaco notoriamente usato dalle celebrità per perdere peso.
La risposta di Nicola Peltz a chi la difende
Non sono, però, mancati anche alcuni messaggi di supporto. Una fan ha contestato apertamente gli attacchi, ricordando agli altri utenti che nessuno è perfetto e invitandoli a smettere di giudicare il corpo dell'attrice e quello delle altre persone. È stato proprio questo intervento a spingere Peltz a prendere la parola. "Grazie", ha risposto, aggiungendo che "alcune persone sono davvero cattive".
La follower ha poi raccontato di essere stata a sua volta vittima di commenti sul proprio peso, ricevendo dall'attrice un messaggio di incoraggiamento: "Sei bellissima, sei perfetta". Peltz è poi tornata a ringraziarla, sottolineando di aver letto le sue parole e di averle apprezzate molto: "I tuoi commenti sono così gentili e significano tanto per me". Non è la prima volta che l'attrice si trova a fare i conti con osservazioni sgradevoli legate al suo aspetto fisico.
Brooklyn Beckham era già intervenuto per difendere la moglie
Lo scorso 26 agosto, Brooklyn Beckham aveva pubblicato su Instagram un Reel in cui mostrava la preparazione di un pasticcio di carne. Nicola non compariva nel filmato, ma questo non aveva impedito a un utente di prendere di mira il suo peso proprio sotto il post del marito. Il commentatore l'aveva definita "malaticcia", invitando Beckham a "darle da mangiare". La replica del figlio di David e Victoria Beckham era stata immediata e senza mezzi termini: "Non parlare mai più di mia moglie. È assolutamente bellissima e non dovresti mai commentare il corpo di una donna. È vergognoso".