I farmaci utilizzati per trattare diabete e obesità tornano di nuovo al centro dell'attenzione. Nello specifico, sotto la lente d’ingrandimento c'è la loro prescrizione attraverso il Servizio sanitario nazionale. Nel mirino c'è l'utilizzo, ormai diffusosi anche nel nostro Paese, di questi medicinali per perdere qualche chilo. Un impiego off label che da tempo preoccupa gli specialisti e che, ultimamente visto l'aumento della domanda, li sta preoccupando sempre di più. A questo proposito le Regioni sono state richiamate dal Dipartimento della programmazione del ministero della Salute a vigilare sulla correttezza delle prescrizioni.
La segnalazione dell'Ordine dei farmacisti di Roma "situazione di crescente criticità"
Tutto è nato da una segnalazione partita dall'Ordine dei giornalisti di Roma. Sotto la lente, "farmaci etici ad azione metabolica, con particolare riferimento a Mounjaro (tirzepatide) e ad analoghi recettoriali". I farmacisti della Capitale, in una lettera firmata da Giuseppe Guaglianone, hanno segnalato "una situazione di crescente criticità che sta interessando la filiera di distribuzione, prescrizione e dispensazione dei farmaci etici ad azione metabolica", la cui gestione "sta registrando derive meritevoli di un'attenta valutazione istituzionale". "Negli ultimi mesi - scrivono i farmacisti - si assiste a una forte pressione mediatica e commerciale, alimentata da piattaforme telematiche e social network, che tende a banalizzare trattamenti farmacologici complessi e di rilevante impatto clinico - indicati nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 e dell'obesità o sovrappeso in presenza di specifiche condizioni - riducendoli a mere tendenze estetiche o di costume".
I rischi della domanda elevata
Una circostanza che "potrebbe determinare preoccupanti distorsioni sul mercato e sulla regolare continuità assistenziale, esponendo il settore a logiche di accaparramento speculativo e a dinamiche di concorrenza commerciale estranee alla missione sanitaria". "A ciò si affianca il ricorso a politiche di sconto aggressive e promozioni commerciali finalizzate palesemente a incentivare e invogliare l'acquisto di questi medicinali, trattandoli alla stregua di beni di consumo voluttuari anziché di terapie etiche salvavita. Si aggiunge inoltre l'opportunità di verificare con attenzione l'aderenza ai rigidi protocolli prescrittivi e alle normative vigenti in materia di dispensazione, alla luce di segnalazioni circa prassi non sempre in linea con il rigoroso vaglio clinico-diagnostico o con i canali formali previsti, con evidenti riflessi anche sulla salvaguardia del decoro e della dignità che i professionisti della salute hanno il dovere di custodire", si legge nella lettera dell'Ordine dei farmacisti della Capitale.
Secondo il Rapporto OsMed dell'Aifa nel 2025 gli acquisti privati degli agonisti del recettore Glp-1 e dei doppi agonisti Gip/Glp-1 hanno registrato un aumento dell'85,7% nei consumi e del 75,8% nella spesa rispetto all'anno precedente. Un fenomeno, quello dell'uso off label, che ha suscitato di recente l'allarme dell'Associazione medici endocrinologi (Ame): "Il dimagrimento fai-da-te può mettere a rischio la salute", hanno sottolineato nei giorni scorsi gli specialisti. Nel caso delle ricette facili, il pericolo non è legato solo a eventuali effetti avversi. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un boom mediatico, spesso alimentato proprio dai social network, legato all'uso di farmaci iniettabili originariamente studiati e approvati per il trattamento del diabete di tipo 2, come scorciatoia per la perdita di peso a fini puramente estetici", ha affermato a LaSalute di LaPresse Carlo Centemeri, farmacologo clinico dell'Università di Milano. "Il problema non è la ricerca della forma fisica, ma l'impatto devastante che questa tendenza sta avendo su chi di queste cure non può fare a meno". La missiva del ministero della Salute "richiama all'ordine non solo il sistema di controllo regionale, ma anche la coscienza dei medici prescrittori", continua il farmacologo. "La 'ricetta facile' per accontentare il paziente che vuole perdere qualche chilo prima dell'estate si trasforma in un danno enorme per l'intera comunità e per il Ssn". In pratica, è la collettività a pagare.