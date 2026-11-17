Secondo il Rapporto OsMed dell'Aifa nel 2025 gli acquisti privati degli agonisti del recettore Glp-1 e dei doppi agonisti Gip/Glp-1 hanno registrato un aumento dell'85,7% nei consumi e del 75,8% nella spesa rispetto all'anno precedente. Un fenomeno, quello dell'uso off label, che ha suscitato di recente l'allarme dell'Associazione medici endocrinologi (Ame): "Il dimagrimento fai-da-te può mettere a rischio la salute", hanno sottolineato nei giorni scorsi gli specialisti. Nel caso delle ricette facili, il pericolo non è legato solo a eventuali effetti avversi. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un boom mediatico, spesso alimentato proprio dai social network, legato all'uso di farmaci iniettabili originariamente studiati e approvati per il trattamento del diabete di tipo 2, come scorciatoia per la perdita di peso a fini puramente estetici", ha affermato a LaSalute di LaPresse Carlo Centemeri, farmacologo clinico dell'Università di Milano. "Il problema non è la ricerca della forma fisica, ma l'impatto devastante che questa tendenza sta avendo su chi di queste cure non può fare a meno". La missiva del ministero della Salute "richiama all'ordine non solo il sistema di controllo regionale, ma anche la coscienza dei medici prescrittori", continua il farmacologo. "La 'ricetta facile' per accontentare il paziente che vuole perdere qualche chilo prima dell'estate si trasforma in un danno enorme per l'intera comunità e per il Ssn". In pratica, è la collettività a pagare.