Nel mirino è finita infatti una scena di sesso con il protagonista: in Rete sono comparsi commenti e video in cui la 27enne star britannica, nominata agli Oscar per il film "Piccole donne", viene criticata perché "ha troppa pancia" e "misure non adatte" per una scena del genere.

Il precedete:"Seno troppo piccolo" Non è la prima volta che Florence Pugh finisce nel mirino degli hater. Già l'anno scorso era stata vittima di body shaming per "il seno troppo piccolo" durante una sfilata di alta moda a Roma. Allora la risposta dell'attrice non si fece attendere su Instagram: "Non è la prima volta e di certo non sarà l’ultima che una donna si sente dire cose che non vanno nel suo corpo da una folla di estranei. Ciò che è preoccupante è quanto possano essere volgari alcuni di voi uomini. Molti di voi volevano farmi sapere in modo aggressivo quanto erano delusi dalle mie 'tette minuscole' o che dovrei essere imbarazzata perché 'sono piatta'... ho fatto i conti con le particolarità del mio corpo che mi rendono me stessa. Sono felice di tutti i difetti che non potevo sopportare di guardare quando avevo 14 anni. Ho vissuto nel mio corpo per molto tempo. Sono pienamente consapevole delle dimensioni del mio seno e non ne ho paura".