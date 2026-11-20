Cantante, laureato in Giurisprudenza e ora anche imprenditore della bellezza: il percorso di Valerio Scanu ha preso molte direzioni, e l'ultima lo ritrova con spazzola e phon in mano. Il 36enne sardo è comparso in un breve video girato nel suo salone, nei panni di hair stylist. Ma a far parlare è stato soprattutto il suo aspetto fisico, molto più asciutto rispetto alle ultime apparizioni pubbliche.
Un siparietto tra ciuffi e risate
Nel filmato, rimbalzato sui social, il cantante porta gli occhiali da vista e mantiene l'ironia dei primi tempi in tv mentre sistema i capelli di una cliente, giocando con le ciocche bionde che le scivolano sul viso. "Guarda come stai bene così!", dice, e poi aggiunge: "Aspetta, facciamo una cosa". Il tutto tra le risate generali. Una scena spontanea, ma gli occhi dei follower sono finiti subito sulla sua silhouette, e in molti si sono detti perplessi.
In realtà, la trasformazione è voluta. Scanu ha scelto un percorso di dimagrimento legato a uno stile di vita più attivo e, grazie alla danza agonistica che pratica da più di un anno, ha perso ben 30 chili. Gli utenti del web, però, sospettano faccia uso di Ozempic, un farmaco usato per trattare il diabete di tipo 2 che tra i suoi effetti riduce la fame e fa sentire sazi più a lungo. Proprio quest’ultima caratteristica spiega perché molte persone perdono peso mentre lo assumono: "Farà anche lui come Arisa" scrivono gli utenti, riferendosi alla voce (smentita però dalla stessa cantante) secondo cui anche lei avrebbe fatto uso del medicinale con l'intento di dimagrire.
Valerio Scanu, dal talent ai due saloni
Secondo classificato ad Amici nell'edizione 2008-2009 e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, Valerio Scanu si è laureato in Giurisprudenza a luglio 2022. A giugno 2024 ha aperto un salone a Roma e oggi ne gestisce due. Nella vita privata è innamoratissimo del marito Luigi Calcara, sposato il 7 settembre 2023.