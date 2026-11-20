In realtà, la trasformazione è voluta. Scanu ha scelto un percorso di dimagrimento legato a uno stile di vita più attivo e, grazie alla danza agonistica che pratica da più di un anno, ha perso ben 30 chili. Gli utenti del web, però, sospettano faccia uso di Ozempic, un farmaco usato per trattare il diabete di tipo 2 che tra i suoi effetti riduce la fame e fa sentire sazi più a lungo. Proprio quest’ultima caratteristica spiega perché molte persone perdono peso mentre lo assumono: "Farà anche lui come Arisa" scrivono gli utenti, riferendosi alla voce (smentita però dalla stessa cantante) secondo cui anche lei avrebbe fatto uso del medicinale con l'intento di dimagrire.