Fedez e Achille Lauro in visita ai bimbi malati di tumore: "Fate bene al cuore"

"Un'esperienza fantastica", ha scritto il rapper nella didascalia di una delle tante immagini condivise sulle sue storie Instagram, ringraziando l'amico Lauro per avergli permesso di trascorrere una giornata con i giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga. Con loro anche Eugenio in via di gioia e Spider Man ovvero Mattia Villardita .

Fedez è stata la sorpresa del giorno per i piccoli dell'ospedale, che Lauro sostiene con visite e donazioni già da tempo.

Un giorno davvero speciale, tra esibizioni dei pazienti sul modello di "X Factor", piccole performance di Eugenio in via di gioia e momenti di spensieratezza. "Poi abbiamo fatto un piccolo X Factor per i ragazzi dell'ospedale", ha scritto Fedez mostrando una delle pazienti mentre canta applaudita da tutti.

Dopo aver sconfitto una rara forma di cancro al pancreas Fedez ha deciso di dedicarsi con ancor più impegno alla solidarietà e alla beneficenza. Di recente ha regalato uno skate park al comune di Rozzano, alla periferia di Milano, e a giugno, insieme a J-Ax si era esibito sul palco del capoluogo lombardo per un concerto benefico.

Adesso ha voluto seguire Achille Lauro nel sostegno al centro monzese, per una causa che gli sta particolarmente a cuore.



"Un abbraccio a tutti i giovani che in questo momento stanno affrontando una malattia importante. Vi sono vicino col cuore", ha scritto il rapper sotto ad uno scatto in cui posa insieme ai giovani pazienti e ad Achille Lauro, molto attivo sul fronte delle donazioni e del supporto ai bambini affetti da gravi patologie.





A marzo Fedez aveva spiegato di aver scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas: "Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)", aveva scritto sui social. Da allora il rapper ha condiviso tutto il percorso di convalescenza con i suoi follower, dal ritorno a casa ai cambiamenti avvenuti nella sua vita, tornata lentamente alla normalità.