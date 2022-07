Achille Lauro, compleanno speciale: visita al reparto di chirurgia pediatrica del San Camillo

Nel giorno del suo 32esimo compleanno, Achille Lauro ha fatto visita all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma per salutare i bambini ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica.

Un'iniziativa di solidarietà "per trasmettere un messaggio di speranza, organizzata in condivisione con i vertici dell'azienda ospedaliera" come sottolinea l'ospedale in una nota.