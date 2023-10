I Blink-182 per Fedez

Fedez ha raccontato sui social: "I Blink 182 hanno rappresentato un’infinità di cose nella mia vita: sono stati il mio primo concerto in quinta elementare, sono stati la colonna sonora della mia adolescenza e il motivo per il quale ho iniziato a fare musica (ora sapete con chi prendervela)". Poi prosegue: "Poi un giorno durante una diretta twitch di Mark, i miei fan gli scrivono e da quel momento inizia la nostra conoscenza fatta di sporadici messaggi su Instagram". La storia era stata condivisa dal rapper quando era uscito dall'ospedale nel 2022, che Fedez torna a ricordare: "Prima di operarmi per il tumore al pancreas stringo fra le mani l’album di Enema of the State autografato da Mark, lui mi scrive costantemente per sapere come io stia. Si crea una sorta di legame fra di noi, forse perché inconsapevolmente sappiamo di essere due sopravvissuti".