Tra gli ospiti, almeno per il momento, non figura Fedez con cui Emis Killa ha realizzato il tormentone dell’estate: "Sexy Shop". "Ma perché forse ha un impegno, deve ancora farci sapere se riuscirà a esserci, tutto qui - sottolinea Emis - con Fedez siamo amici, anni fa per un singolo come ‘Sexy Shop’ mi sarei fatto molte più paranoie. Ora invece no. Non devo più dimostrare di saper rappare, posso anche aprirmi ad altro. Dopo un primo successo iniziale più pop, anche grazie alla tv, sono tornato al rap perché volevo costruirmi una credibilità nell’ambiente. Ora ricomincio a fare pezzi più aperti, è una sorta di testa-coda. Forse avrei potuto tirare dritto per la mia strada e non farmi fisime già ai tempi. Come ho detto, voglio crescere di più nel mainstream in futuro, senza snaturarmi".