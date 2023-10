"Le Iene", Emis Killa risponde agli insulti sui social

"Tranquillo Emis Killa nessuno ti riconosce". "Spacchi le pa**e". "Pensa di essere un duro, ma l'unica cosa che vedo dura è la sua zucca vuota". Sono solo alcuni dei messaggi destinati al rapper italiano Emis Killa. Nella puntata di martedì 17 ottobre, "Le Iene" invitano l'artista in studio e lo sottopongono all'esperimento dei "Mean tweet" (i messaggi di insulti e offese social) e riprendono la sua reazione.

Il rapper preferisce non rispondere ad alcuni messaggi, ad altri replica con il sorriso ma ad alcuni risponde per le rime. "Ho passato tutto il giorno a non fare nulla e a pensare a cose inutili. E per chiudere in bellezza mi sono pure ascoltato Emis Killa", scrive un utente. "E lo hai pure scritto su internet, pensa quanto tempo hai buttato", replica infastidito il rapper. Ancora un utente scrive: "Emis Killa non è old school, è solo old. Perché lui a school non ci è mandato". "Meglio ignorante che vecchio", risponde l'artista. Ma durante questa puntata non c'è solo spazio per i messaggi di odio, ma anche per quelli gentili. E il caso di Martina che scrive: "È la terza notte di fila che sogni di baciare Emis Killa. Potresti realizzare questo sogno?". "Ti chiami come la mia fidanzata, Martina se sei tu ti mando un bacio", conclude il rapper.