Eddie Murphy torna ancora alla commedia d'azione: sarà un ex superspia

Dopo essere tornato recentemente con "Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F", Eddie Murphy sarà di nuovo protagonista di una commedia d'azione. Una nuova avventura per l'attore, noto per ruoli iconici che hanno segnato più generazioni. In "Blue Falcon" sarà un ex superspia, tra action e risate con un copione scritto dallo sceneggiatore Chad St. John, già conosciuto per "Attacco al potere 2".