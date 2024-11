"Una poltrona per due" torna al cinema a 40 anni dal suo debutto

Il film "Una poltrona per due" ha conquistato il titolo di miglior pellicola su Wall Street di tutti i tempi, ma in realtà è diventato anche un culto del periodo natalizio, quasi un record. Questo status è stato raggiunto dal film inaspettatamente. Infatti non era pensato come un film di Natale: debuttò negli Usa nel giugno 1983 e poi in Italia a gennaio 1984. Ma la trama, che si svolge proprio nei giorni di Natale, lo ha reso la commedia ideale per la vigilia. Tra sentimenti positivi ma anche una dose di crudele sarcasmo e qualche scena piccante (i nudi di Jamie Lee Curtis hanno fatto epoca) come da tradizione nei film di John Landis.