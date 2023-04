La saga di Shrek continua: in lavorazione quinto capitolo spin-off su Ciuchino... e Eddie Murphy ci sarà

Il cast delle voci originali composto anche da Cameron Diaz e Mike Myers sarebbe in trattative per salire a bordo

Lo ha rivelato a Variety Chris Meledandri, Ceo di Illumination Entertainment e produttore esecutivo di DreamWorks Animation. Si tratterebbe di una sorta di reboot concentrato sulla figura di Ciuchino e il cast originale composto da Eddie Murphy , Cameron Dia z e Mike Myers è già in trattative per salire a bordo.

Il progetto Meandri, alle prese con il tour promozionale di "Super Mario Bros" ha detto: "Non è così diverso dal processo che abbiamo affrontato con 'Mario', in cui guardi quali sono gli elementi fondamentali che il pubblico ha amato e fai del tuo meglio per onorare proprio quegli elementi fondamentali" E ha poi aggiunto: "Ti metti al lavoro per costruire elementi della storia e nuovi personaggi che ti portino in luoghi completamente nuovi, mal cast originale ne è una parte enorme".

Sebbene non ci siano ancora accordi in atto, Meledandri ha assicurato che i negoziati con gli attori stanno andando bene. “Prevediamo che il cast tornerà. I colloqui stanno iniziando ora, e ogni indicazione che abbiamo ottenuto è che c'è un enorme entusiasmo da parte degli attori a tornare”.

Il cast originale Eddie Murphy in pole position. Dopo il successo del sequel del 2022 “Il gatto con gli stivali: l'ultimo desiderio”, Murphy aveva infatti già dichiarato: “Se [DreamWorks] arrivasse mai con un altro 'Shrek', lo farei in due secondi. Amo l'asino. Avrebbero dovuto fare un film sull'asino. E' più divertente del Gatto con gli stivali. Voglio dire, amo il gatto con gli stivali, ma non è divertente come l'asino..."-

Meledandri ha dichiarato di essere “elettrizzato” quando ha letto i commenti di Murphy, aggiungendo: “È la prova del suo forte entusiasmo per un ruolo che ha interpretato in modo così brillante e creato insieme agli artisti della DreamWorks. Ho trovato quel commento molto eccitante".

Considerato il successo de "Il Gatto con gli Stivali 2 - L’ultimo desiderio", con la voce di Antonio Banderas, che è stato candidato anche all’ultima edizione degli Oscar, il produttore si è mostrato entusiasta e ottimista all’idea di un altro spin-off della saga. E in quanto alla possibilità che Ciuchino possa supportare un film a lui dedicato ha affermato: "Senza dubbio".



Anche Mike Myers dovrebbe tornare a dare la voce a Shrek, mentre Cameron Diaz dovrebbe confermare il suo ritorno nei panni di Fiona, per riunire così almeno la quadra principale.

Shrek E' un film d'animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, basato sul libro omonimo del 1990 di William Steig. E' stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2001, dove ha gareggiato per la Palma d'Oro, rendendolo il primo film d'animazione dopo Peter Pan (1953) della Disney ad essere scelto per il premio. Distribuito negli Stati Uniti il 18 maggio 2001 ha incassato 484 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di produzione di 60 milioni di dollari, diventando il quarto film di maggior incasso del 2001. È stato ampiamente elogiato dalla critica per l'animazione, le interpretazioni vocali, la colonna sonora, la sceneggiatura e l'umorismo, che i critici hanno notato si rivolgevano contemporaneamente ad adulti e bambini. Shrek è stato nominato per la migliore sceneggiatura non originale e ha vinto il primo Oscar in assoluto per il miglior film d'animazione, categoria introdotta nel 2002.

Il New York Times ha inserito il film nella sua lista dei 1000 migliori film di sempre e nel 2020 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il nome Shrek deriva dal termine in lingua tedesca "schreck" e dal termine in yiddish "שרעק" (shreck), che significano "paura", "terrore".

I sequel Sono stati girati tre seguiti e due spin-off:

Shrek 2 (2004)

Shrek terzo (2007)

Shrek e vissero felici e contenti (2010)

Il gatto con gli stivali (spin-off, 2011)

Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio (spin-off, 2022)