Fresca del successo di " Houdini " che ha superato i 300 milioni di streaming in tutto il mondo, è salito direttamente al primo posto della classifica Airplay del Regno Unito e ha dominato quello italiano per 5 settimane, oltre ad essere stata la prima donna con tre brani che superano i due miliardi di streaming su Spotfy. E' il secondo singolo del prossimo album di "Dua", che uscirà quest'anno.

Tgcom24

Gli appuntamenti sbagliati di Dua Dopo l'annuncio, Dua ha anche pubblicato il suono da 30 secondi del nuovo singolo disponibile su TikTok e tutte le altre piattaforme. Parlando del brano, Dua dice: "Ho avuto una serie di appuntamenti sbagliati, e l'ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata e io ho subito dichiarato: 'La stagione degli allenamenti è finita' e, come nei migliori resoconti del giorno dopo con i tuoi compagni, ci siamo fatti un sacco di risate e da lì è nato tutto".

E ha aggiunto: "Se da un lato si tratta ovviamente di quella sensazione che si prova quando si è assolutamente finito di dire alle persone... agli uomini in particolare in questo caso... come comportarsi bene con te, dall'altro si tratta anche del fatto che la mia stagione di allenamento è finita e che sono cresciuta sotto ogni punto di vista. Non mi sono mai sentita cosi' sicura di me, chiara e forte. E anche se la stagione degli allenamenti non è mai finita per nessuno di noi, si inizia a vedere la bellezza di trovare la persona con cui viverla. Smetti di cercare gli apprendisti e diventi più interessato ad avere qualcuno con cui sentirti te stessa e qualcuno con cui crescere".

La nomination ai Brit Award L'annuncio del singolo arriva dopo che Dua ha ricevuto tre nomination ai Brit Award, tra cui Artista dell'anno, Miglior Artista Pop e Canzone dell'anno per "Dance The Night". Oltre alle nomination, Dua è stata annunciata anche come una delle performer dei Brit Awards di quest'anno. L'ultima volta che Dua è salita sul palco dei BRIT è stato nel 2021, quando ha eseguito un medley di successi tratti da Future Nostalgia, che quella sera si è aggiudicato il premio per l'album dell'anno.

Numero 1 in Italia In Italia Dua Lipa è l'artista donna internazionale con più presenze alla numero 1 da Novembre 2008 ad oggi nella classifica radio EarOne. In totale 12 volte al #1. Dua è stata recentemente annunciata come performer ai 66° Annual Grammy Awards che si terranno il 4 febbraio, dove la sua canzone di successo "Dance The Night", tratta dal film campione d'incassi Barbie, è stata nominata per la Canzone dell'anno e per la Miglior canzone scritta per i media visivi. Il brano è anche entrato nella rosa dei candidati agli Oscar e ha ottenuto nomination ai Golden Globes e ai Critics Choice Awards di quest'anno.