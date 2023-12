Romain Gravas sa bene cosa voglia dire essere fidanzato con una popstar, avendo avuto in passato una frequentazione con Rita Ora, ma la vita vicino a Dua Lipa si è rivelata più dura del previsto: "Romain considera Dua una maniaca del lavoro, ma lei non ha intenzione di rallentare per niente e nessuno".

Un disco in arrivo e tanti nuovi progetti

Di carne al fuoco, in questo momento, Dua Lipa ne ha molta. Dopo il successo di "Dance The Night", brano contenuto nel blockbuster "Barbie", ha messo in cantiere una collaborazione milionaria con Porsche, un podcast e una linea Versace. Insomma, per il momento, non sembra esserci spazio in agenda per l'amore...