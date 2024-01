Travis Scott, il singolo tratto dall'album "Utopia"

"I Know?" è il quarto e ultimo singolo estratto dall’ultimo album di Travis Scott, "Utopia", uscito nel luglio del 2023 e celebrato con il concerto romano al Circo Massimo avanti a circa 70.000 persone (con ospite Ye). A febbraio il rapper sarà ta i protagonisti sul palco dei Grammy Awards 2024 al fianco di Dua Lipa, Billie Eilish, Olivia Rodrigo. Inoltre, Scott grazie al disco è in lizza nella categoria Best Rap Album.