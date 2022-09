Emily Ratajkowski con il seno al vento: scatti che lasciano il segno

Sguardo malizioso e labbra socchiuse, nasconde con le mani solo il capezzolo per evitare la censura, ma mostra senza veli le sue forme generose. I commenti estasiati dei follower non si fanno attendere.

Leggi Anche Emily Ratajkowski tutta nuda... per mostrare un livido

Che Emily Ratajkowski sia disinvolta e disinibita non è una novità. La modella non si fa problemi a mostrare la pelle nuda sui social e i suoi scatti sensuali e provocanti hanno conquistato milioni di follower. Ha un corpo magnifico e curve sinuose e nasconderle sarebbe un vero peccato.

Leggi Anche Brad Pitt ed Emily Ratajkowski nuova coppia di Hollywood?



Emily Ratajkowski si è da poco lasciata alle spalle il matrimonio con

Sebastian Bear-McClard

Sylvester

. I motivi della separazione sarebbero, stando ai bene informati, da imputare ai ripetuti tradimenti di lui. Si erano sposati nel febbraio 2018 e nel 2021 hanno avuto un figlio,. Hanno trascorso l'inizio dell'estate insieme e sembravano andate d'amore e d'accordo, poi in agosto è arrivata la separazione. La modella non ha mai fatto annunci ufficiali, ma che la relazione sia al capolinea non è un segreto.