Doja Cat abbraccia il pop anni 80 con il nuovo album "Vie"

Sul titolo dell’album, Doja Cat ha rivelato: “La parola in francese 'Vie' ('vita') è stata scelta per essere un gioco di parole, partendo dal fatto che questo è il mio quinto album. Volevo collegarlo al numero romano 'cinque' che ho tatuato sulla clavicola. E il cinque nella numerologia rappresenta la curiosità, l’avventura e il cambiamento. Ho scelto Vie anche in riferimento a La Vie en Rose, ricollegandolo al tema dell’amore. In tutto questo album ho dato la mia interpretazione sulle diverse sfumature in una relazione, toccando i temi dell’amore, del sesso, del romanticismo, del dolore e della meraviglia. Queste canzoni possono essere riferite sia a una relazione con sé stessi, sia a una con gli altri". E ha poi aggiunto: "Sono molto legata alla parola Vie, perché senza vita non ci sarebbe l’amore e senza l’amore non ci sarebbe l’avventura. E questo è un album avventuroso, con omaggi e riferimenti agli anni 80, 70 e 90, a cui ho voluto dare la mia personale reinterpretazione in chiave moderna”.