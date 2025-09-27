Doja Cat abbraccia il pop anni 80 con il nuovo album "Vie"

Il suo quinto lavoro in studio è un tributo a quel periodo tra colori al neon e synth
Doja Cat torna a essere una pop star con il suo nuovo album "Vie". Il progetto discografico, prodotto da Jack Antonoff (Taylor Swift e Lorde), conta quindici brani e include una collaborazione con la sorella SZA. L'album include anche il singolo principale "Jealous Type", che Doja ha eseguito ai VMA del 2025 insieme al celebre sassofonista Kenny G. La star si discosta dal rap che ha caratterizzato il suo album "Scarlet", concentrandosi qui su amore, romanticismo e sesso attraverso un sound che affonda nell'energia pop degli anni 80.
Sul titolo dell’album, Doja Cat ha rivelato: “La parola in francese 'Vie' ('vita') è stata scelta per essere un gioco di parole, partendo dal fatto che questo è il mio quinto album. Volevo collegarlo al numero romano 'cinque' che ho tatuato sulla clavicola. E il cinque nella numerologia rappresenta la curiosità, l’avventura e il cambiamento. Ho scelto Vie anche in riferimento a La Vie en Rose, ricollegandolo al tema dell’amore. In tutto questo album ho dato la mia interpretazione sulle diverse sfumature in una relazione, toccando i temi dell’amore, del sesso, del romanticismo, del dolore e della meraviglia. Queste canzoni possono essere riferite sia a una relazione con sé stessi, sia a una con gli altri". E ha poi aggiunto: "Sono molto legata alla parola Vie, perché senza vita non ci sarebbe l’amore e senza l’amore non ci sarebbe l’avventura. E questo è un album avventuroso, con omaggi e riferimenti agli anni 80, 70 e 90, a cui ho voluto dare la mia personale reinterpretazione in chiave moderna”.
Il 1° ottobre, Doja Cat sarà co-host del “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, e qualche giorno dopo, il 4 ottobre, farà invece il suo debutto come ospite musicale al "Saturday Night Live," in occasione della premiére della 51esima stagione del programma.
Inoltre, Doja Cat ha annunciato il suo primo tour mondiale in Nuova Zelanda, Australia e Asia, il “Ma Vie World Tour”, che prenderà il via martedì 18 novembre ad Auckland presso la Spark Arena. Il tour toccherà città come Perth, Melbourne, Sydney, Manila, Tokyo e altre, per concludersi domenica 21 dicembre a Kaohsiung, presso la Kaohsiung Arena. L’annuncio segue il grande successo del suo tour del 2023, “The Scarlet Tour”. E' stato anche annunciato che sarà headliner del Primavera Sound di Barcellona che si terrà dal 3 al 7 giugno.
