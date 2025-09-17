"Creare questo album con Zhone è stato un processo incredibile, e lasciarmi andare e pensare solo a divertirmi è stata un’esperienza davvero liberatoria", ha detto Demi Lovato: "In passato ho scritto spesso musica in cui ho trattato argomenti pesanti che avevo bisogno di processare, che fosse catartica. Quando sono tornata nello studio di registrazione, quel genere di canzoni non mi toccavano più come prima, perché adesso sono in un periodo diverso della mia vita. Sono felice, sono innamorata, e voglio solo godermi la vita e divertirmi. Mi sono resa conto che la vita non deve essere sempre così seria, ed è diventata la filosofia di questo album. È un album creato per la pista da ballo e per fare nottata, e non vedo l’ora di ballare con voi".

