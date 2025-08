8 dischi di platino e 5 d’oro in Italia è una musicista, attrice, attivista e autrice bestseller del New York Times, nominata ai Grammy e vincitrice di numerosi premi. Con quasi 50 miliardi di stream in tutto il mondo, Demi ha affascinato il pubblico con la sua potente voce e la sua illustre capacità di scrittura. Ha pubblicato otto album in studio, tutti debuttati nella Top 10 della Billboard 200, e quattro dei quali vantano oltre un miliardo di stream su Spotify.

Il suo album più recente, "Holy Fvck" (2022), è un viaggio sonoro basato sulle radici rock e pop-punk di Demi, che illustra una retrospettiva sincera ma ironica delle sue esperienze di vita e ha ricevuto ampi consensi da parte di critici e fan. L’album è stato definito “il migliore che abbiamo sentito da Lovato fino a oggi” (Variety) ed è stato descritto come “un album infuocato, pieno di passione, riflessione profonda e un pizzico della vecchia, buona rabbia” (Vogue). "Holy Fvck" ha debuttato al primo posto in diverse classifiche Billboard, tra cui la Top Rock & Alternative Albums, la Top Rock Albums e la Top Alternative Albums. L’album ha anche segnato l’ottavo debutto consecutivo nella Top 10 della Billboard 200 per Demi ed è entrato nella Top 5 della classifica delle vendite di album.