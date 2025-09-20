Il pop indie sfacciato di Lola Young: sesso e accettazione di sé in "I'm Only F**king Myself"

È stato scritto e prodotto principalmente nei primi sei mesi del 2025 con i collaboratori di lunga data di Lola, Manuka e SOLOMONOPHONIC e registrato all'Electric Lady Studio di New York e ai Rue Boyer Studios di Parigi. L'album inizia con un interlude, un elogio alla gratitudine per essere ancora vivi (una nota vocale allegra e veloce), prima che l'assalto emotivo prenda piede attraverso il brano di apertura dal titolo sfacciato “F*CK EVERYONE”, un'esplosione di dissonanza disorientante, un invito alla sessualità con chitarre sporche, dove tutti sono i benvenuti. Il precedente singolo “One Thing” esplora il tema sessuale, mettendo in mostra il talento provocatorio di Lola per i testi e la sua straordinaria abilità vocale. La canzone, che ha raggiunto la Top 20 della classifica dei singoli del Regno Unito al momento della sua uscita, mette in evidenza un apprezzamento apparentemente romantico per un amante, che è tutt'altro che tale. L'irresistibile e ingannevolmente allegra “d£aler” è una narrazione avvincente, la storia del desiderio di fuggire dalla prigione della dipendenza. Singolo di successo nel Regno Unito quest'estate, il fan di lunga data Elton John l'ha definita “il più grande successo che abbia sentito negli ultimi anni”.