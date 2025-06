Disney e Universal denunciano azienda IA per plagio

In passato il CEO di Midjourney David Holz aveva descritto il suo servizio di creazione di immagini come "una sorta di motore di ricerca" che raccoglie un'ampia gamma di immagini prese da Internet. "Una persona può guardare la foto di qualcun altro e imparare da essa e creare un'immagine simile?", si era chiesto Holz. "Ovviamente, è permesso alle persone e se non lo fosse, distruggerebbe l'intera industria dell'arte a livello professionale e probabilmente anche a livello non professionale. Nella misura in cui le IA imparano come le persone, è più o meno la stessa cosa. Se le immagini vengono fuori in modo diverso, allora mi sembra che vada bene".