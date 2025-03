"Biancaneve", non solo polemiche: flop al botteghino Usa

"Biancaneve" è la più bella del reame, ma la meno redditizia. Il remake live action a del classico Disney del 1937 è un flop al botteghino nordamericano, dopo che ha fatto registrare un'apertura a 43 milioni di dollari. Non è certo un lieto fine per questa produzione da 270 milioni di dollari, che arriva in sala dopo un percorso lungo e accidentato. Se ha aperto in ribasso nel resto del mondo, con un risultato sotto le aspettative degli analisti, in Italia è partito bene posizionandosi in testa al box office.