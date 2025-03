A Los Angeles per "Biancaneve" una premiere tutta sorrisi e niente polemiche

La vita di questa versione di "Biancaneve" è stata complicata a partire dalla decisione di affidare a Rachel Zegler la parte di Biancaneve. Questo perché l'attrice è di origine colombiana. Oltretutto, in precedenza, la Zegler aveva anche criticato il film originale definendolo "estremamente datato per quanto riguarda l'idea di donne che ricoprono ruoli di potere", affermando che il principe di Biancaneve "la perseguita letteralmente". Ma la Zegler si era attirata anche diverse critiche a novembre, dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane, scrivendo in un post su Instagram di augurarsi "che i sostenitori di Trump, gli elettori di Trump e Trump stesso non conoscano mai la pace" aggiungendo poi che "C'è una profonda malattia in questo Paese".