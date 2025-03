I boss del cinema avevano originariamente pianificato di organizzare una scintillante serata hollywoodiana degna dei 269,4 milioni di dollari spesi per realizzare il film, con eventi programmati a Los Angeles, Londra e in tutto il mondo.

Niente di tutto questo accadrà. Stesso copione e stessi timori infatti anche in Gran Bretagna, dove, mercoledì sera, invece di essere presentato in anteprima a Leicester Square a Londra, il lancio di "Biancaneve" è stato drasticamente ridimensionato e trasferito in un remoto castello a Segrovia, a nord-ovest di Madrid.