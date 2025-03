Tante le polemiche che hanno accompagnato questa produzione, a partire dalla scelta della protagonista fino ad arrivare alle prese di posizione politiche delle due attrici, al punto che la Disney si è trovata costretta a ridurre drasticamente la promozione del live action a una "manciata" di eventi stampa strettamente controllati.

A creare scompiglio, da mesi, e a preoccupare fortemente i piani alti in casa Disney per questo attesissimo remake live-action, sono state sia la scelta della protagonista Rachel Zegler, di origini colombiane, che a molti non è mai sembrata adatta a vestire i panni della principessa nota per avere la "pelle bianca come la neve", sia la filosofia buonista e politicamente corretta del live action stesso.

Le accuse rhano riguardato soprattutto la cosiddetta "cultura woke", ovvero anti-razzista, a cui la casa di produzione di Topolino si sarebbe assoggettata pur di vendere i propri prodotti a partire proprio della scelta della protagonista Rachel Zegler, di origini colombiane.

La Zegler è anche stata accusata per le sue idee legate al politicamente corretto, quando aveva affermato che il principe era uno stalker nella fiaba e che Biancaneve, a differenza dell'originale, nella pellicola si affermerà come una vera leader femminista, ma la sua politica pro-Palestina è sempre stata ben accolta dagli spettatori. Al contrario l'israeliana Gal Gadot, che nel film interpreta la regina cattiva, e che in passato ha servito nell'esercito del suo Paese, dopo l'inizio della guerra, si è sempre schierata dalla parte di Israele, sottolineato gli orrori di Hamas. I manifestanti Pro-Palestina hanno accusato gravemente la Disney per averla assunta, e Disney teme una possibile protesta anche durante l'anteprima del film.

Questo, unito anche a una volontà della produzione di correggere ed edulcorare la presenza dei sette nani.

Gli attori nani hanno infatti espresso la loro indignazione sull'uso nel remake di "Biancaneve" della Disney di personaggi CGI, sostenendo che si tratti di "discriminazione" e che una tale scelta potrebbe danneggiare le loro carriere.

Nel live-action infatti i sette nani sono stati sostituiti da "creature magiche" generate al computer.