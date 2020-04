Coronavirus, in bici o a piedi guarda i vip di Hollywood in libera uscita

Anche l'America, sempre più sotto assedio a causa della diffusione del coronavirus, ha decretato il lockdown fine alla fine di Aprile. Ma tra i vip di Hollywood sembrano essercene di piuttosto "indisciplinati". In molti si sono concessi l'ora d'aria infatti, una "libera" uscita in bicicletta ad esempio, come Reese Witherspoon e Arnold Schwarzenegger, o a piedi come Jennifer Garner e il suo ex Ben Affleck, più che mai innamorato della bella Ana de Armas...

Malibù, in California ha il primato di città meno ligia alle ordinanze restrittive. Qui abitano o hanno una seconda casa molti dei vip di Hollywood ed è qui che non è raro avvistarne per le strade ormai semi deserte.

Ecco Adam Sandler che fa una gara con la moglie Jackie durante un giro in bicicletta nella libera uscita che i due si concedono in un pomeriggio assolato californiano.

Anche Brentwood, tranquillo quartiere di lusso del Westside a Los Angeles ospita molte tra le celebrities più indisciplinate di Hollywood.

Ci sono Naomi Watts e suo figlio Sasha, anche loro in bicicletta, come Kate Hudson e il compagno Danny Fujikawa, che si concedono un'ora d'aria formato famiglia.

Jennifer Garner esce dall'isolamento per una passeggiata mattutina con i tre figlii Violet, Seraphina e Samuel. E anche la neo mamma, Jenna Dewan, si permette una camminata con il bebé attaccato al petto acanto al fidanzato Steve Kazee.

A Pacific Palisades, Reese Witherspoon fa una pedalata sulla sua bicicletta gialla di mattina presto.

Mentre a Venice Beach, Arnold Schwarzenegger usa indistintamente le due ruote motorizzate o no mentre va in giro con un amico durante la quarantena.

Gita in bici anche per Shia LaBeouf e Mia Goth a Pasadena.

Passeggiata da innamorati per Camila Cabello e Shawn Mendes, ineparabili, spensierati e allegri per le vie di Coral Gables, in Florida.

