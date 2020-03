Coronavirus, da Julia Roberts a Jessica Alba: le star di Hollywood senza trucco (e irriconoscibili) in quarantena

Senza trucco e in alcuni casi irriconoscibili. Da Julia Roberts a Jessica Alba passando per Adriana Lima le star di Hollywood e dintorni mostrano un lato inedito di sè. Via il make up da red carpet eccole sui social, look casual e volto acqua e sapone mentre affrontano, ognuno a modo proprio, la quarantena nelle loro case.

Da tutte un appello comune a "stare a casa": ed è ciò che hanno scelto di fare anche loro. E se non possono sfilare sul red carpet non rinunciano certo al loro momento di celebrità, mostrandosi sui social in selfie inediti, dove appaiono intente ad occupare il loro tempo durante il lungo periodo di auto isolamento, che anche loro si sono imposte attenendosi alle direttive per il contenimento del contagio da coronovirus.

Julia Roberts definisce il tempo in cui è "obbligata" a stare a casa come unico e si mostra prima con una felpa bianca, lanciando un appello per la solidarietà con chi sta raccogliendo fondi per aiutare chi non ha più cibo a causa delle conseguenze del coronavirus e poi in un abitino a fiori con gli occhiali mentre sorride nell'autoscatto.

Tra le più irriconoscibili c'è Sharon Stone che appare in alcuni video e scatti social totalmente senza un filo di trucco. In uno chiede aiuto per raccogliere iPad per gli studenti che ne sono sprovvisti e devono affrontare esami e certificazioni nell'altro, in un altro invita tutti a "sentire" e a utilizzare il tempo in quarantena per pensare ascoltare i propri sentimenti empaticamente con chi sta soffrendo e ha contratto la malattia.

Anche la top model degli anni Novanta Christy Turlington, 51 anni, è irriconoscibile senza trucco e con occhiali mentre, in un video, mostra ciò che ha fatto finora durante la quarantena... con ago e filo.

Hanno del tutto abbandonato ombretto e rossetto anche Dakota Fanning e Amanda Seyfried

la splendida modella Adriana Lima, struccata ma sempre bellissima, si allena in giardino.

Cindy Crawford gioca, da sola, ad un gioco da tavola mentre Shannen Doherty, anche lei senza make up, rimprovera chi ancora non si attiene alla regola del distanziamento sociale, lei, che fa parte delle categorie più a rischio a causa del tumore al seno, che is è ripresentato poche settimane fa.

