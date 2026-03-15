Addio alla cantante napoletana Cinzia Oscar | Il figlio sui social: "Sono morto insieme a te"
L'artista, molto nota nel mondo della musica partenopea, aveva duettato con Mario Merola e recitato in diverse commedie
Napoli piange la scomparsa di Cinzia Oscar, nome d'arte di Vincenza Testa. La cantante, nota nel mondo della musica partenopea, è morta a 63 anni. A dare l'annuncio è stato il figlio Marco Calone, che ha pubblicato un post sui social: "15 marzo 2026. Mamma, sono morto insieme a te".
Chi era Cinzia Oscar
Cinzia Oscar è nata a Napoli il 20 ottobre 1962. Ha cominciato la sua lunga carriera all'età di 7 anni insieme al padre, che componeva il Trio Oscar, sostituendo a teatro il fratello ammalato. Si è poi fatta notare come piccola imitatrice, partecipando a uno show con Gigi Sabani e Pietro De Vico. Nel 1979 il salto nel mondo della musica, con l'incisione del suo primo disco Caro Diario/Vita 'e 'nfamità, un 45 giri. Tra i suoi successi, Nun so' 'na bambola e Caro figlio mio, scritti e musicati da Tommy Riccio e Antonio Casaburi. Noti anche 'Na lettera, Maledizione, Gesù, Giuseppe, S. Anna e Maria, È colpa toia, Gli amanti.
Ha partecipato a diversi Festival di Napoli, cantando con molti artisti della canzone partenopea. Da ricordare il duetto con Mario Merola in Si tu papà. Oltre ad alcune partecipazioni televisive, anche su reti nazionali, Cinzia Oscar ha recitato a teatro in diverse commedie e musical. Suo figlio Marco Calone, avuto dalla relazione con il cantante Franco Calone, è un cantante neomelodico: è stato proprio lui, come detto, ad annunciare la morte della madre.