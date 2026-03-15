Addio alla cantante napoletana Cinzia Oscar | Il figlio sui social: "Sono morto insieme a te"

Cinzia Oscar è nata a Napoli il 20 ottobre 1962. Ha cominciato la sua lunga carriera all'età di 7 anni insieme al padre, che componeva il Trio Oscar, sostituendo a teatro il fratello ammalato. Si è poi fatta notare come piccola imitatrice, partecipando a uno show con Gigi Sabani e Pietro De Vico. Nel 1979 il salto nel mondo della musica, con l'incisione del suo primo disco Caro Diario/Vita 'e 'nfamità, un 45 giri. Tra i suoi successi, Nun so' 'na bambola e Caro figlio mio, scritti e musicati da Tommy Riccio e Antonio Casaburi. Noti anche 'Na lettera, Maledizione, Gesù, Giuseppe, S. Anna e Maria, È colpa toia, Gli amanti.