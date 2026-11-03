Cosa ci fa Chiara Ferragni nel cast di Hunger Games?

Il regista Francis Lawrence, già dietro tutti gli altri capitoli cinematografici, ha spiegato di aver chiesto ai nuovi interpreti di non imitare chi li aveva preceduti. L'obiettivo era conservarne lo spirito, lasciando però spazio a personalità e interpretazioni autonome. Fanning, ha raccontato, è stata una scelta capace di portare energia positiva sul set. "Quando è arrivato il momento di scegliere gli attori che avrebbero interpretato le versioni più giovani dei personaggi più amati dai fan nei film, credo che l'obiettivo principale fosse trovare persone di talento, che amiamo e ammiriamo, ma che allo stesso tempo incarnassero già lo spirito del personaggio", ha infatti dichiarato il regista.