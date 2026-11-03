Somiglianza vip

Cosa ci fa Chiara Ferragni nel cast di Hunger Games?

Il volto di Elle Fanning, attrice scelta per interpretare Effie Trinket, ha acceso un curioso paragone

03 Nov 2026 - 13:23
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Che cosa ci fa Chiara Ferragni nell'universo di Hunger Games? Naturalmente, nulla: l'imprenditrice digitale italiana non compare tra gli interpreti del nuovo capitolo della saga, nei cinema dal 19 novembre. Eppure il suo nome potrebbe essere confuso come presente nel film grazie a un accostamento in grado di sorprendere i fan e non solo. A far scattare il paragone è il volto di Elle Fanning, chiamata a vestire i panni di una versione più giovane di Effie Trinket. Osservando alcuni suoi tratti e le espressioni davanti all'obiettivo, c'è chi potrebbe ritrovare qualcosa del volto dell'influencer italiana. Una somiglianza tutt'altro che scontata, ma abbastanza curiosa da trasformarsi in un gioco tra cinema e gossip.

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Elle Fanning raccoglie l'eredità di Elizabeth Banks

 In Hunger Games: L'alba sulla mietitura, in uscita a novembre, la storia torna indietro di 24 anni rispetto al primo film. Al centro c'è il giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada, selezionato per partecipare ai cinquantesimi Giochi. Accanto a lui ci sarà Effie Trinket, affidata a Elle Fanning dopo l'interpretazione di Elizabeth Banks nella saga originale.

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Il regista Francis Lawrence, già dietro tutti gli altri capitoli cinematografici, ha spiegato di aver chiesto ai nuovi interpreti di non imitare chi li aveva preceduti. L'obiettivo era conservarne lo spirito, lasciando però spazio a personalità e interpretazioni autonome. Fanning, ha raccontato, è stata una scelta capace di portare energia positiva sul set. "Quando è arrivato il momento di scegliere gli attori che avrebbero interpretato le versioni più giovani dei personaggi più amati dai fan nei film, credo che l'obiettivo principale fosse trovare persone di talento, che amiamo e ammiriamo, ma che allo stesso tempo incarnassero già lo spirito del personaggio", ha infatti dichiarato il regista.

Il paragone con Chiara Ferragni

 Anche la produttrice Nina Jacobson ha ribadito che nessuno avrebbe dovuto copiare le performance precedenti. "Fin dall'inizio, in realtà, abbiamo chiarito che l'ultima cosa che volevamo era che qualcuno imitasse qualcun altro", ha sostenuto.

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Eppure, fuori dal set, un confronto inaspettato può nascere lo stesso. Non si tratta di un'imitazione, né di un legame tra le due: è piuttosto un'associazione visiva che mette Chiara Ferragni, per un momento, idealmente accanto al mondo di Panem.

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