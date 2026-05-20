Un'icona per la musica, la cultura pop e la moda: Cher spegne 80 candeline. Nata a El Centro, in California, il 20 maggio 1946 come Cheryl Sarkisian LaPierre, lascia gli studi a 16 anni dopo aver scoperto di soffrire di una grave forma di dislessia. Vincitrice di un Premio Oscar e di un David di Donatello, Cher è l'unica cantante che vanta almeno una canzone in prima posizione nella Billboard Hot 100 nell'arco di sei decenni. Tra musica e cinema, si è costruita una carriera titanica e un sèguito ineguagliabile, con 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.
L'infanzia difficile
Il padre, John Sarkisian, era un rifugiato armeno che lavorava come camionista. La madre Jakie Jean Crouch, invece, era un'aspirante attrice. Dopo il divorzio, Jakie si risposa più volte e dalla relazione con John Southall nasce Georganne. Lei e Cher vengono adottate dal successivo marito della madre, Gilbert LaPierre, da cui prendono il secondo cognome.
La carriera musicale
Cher inizia la sua carriera come corista, dopo aver conosciuto il cantante Sonny Bono, che un giorno la porta con sé presso i Gold Star Studios di Los Angeles. Qui la cantante sostituisce all'ultimo una corista assente. Nel 1964 partecipa ad alcuni grandi successi di quel periodo come Be My Baby del gruppo femminile The Ronettes, Da Doo Ron Ron dei Crystals e You'Ve Lost That Lovin' Feelin dei The Righteous Brothers. Nello stesso anno, convola a nozze con Sonny.
La fama arriva quando i due cantanti danno inizio al loro sodalizio artistico. I due cantanti sbarcano anche in Italia, al Festival di Sanremo con Il cammino di ogni speranza, canzone abbinata a Caterina Caselli. Cher e Sonny registrano anche diverse canzoni in versione italiana dei loro maggiori successi, quali Mama e Bambini Miei. Dopo il divorzio nel 1975, la cantante prosegue con una carriera da solista costellata di successi: 7 tour mondiali, l'ultimo Dressed To Kill iniziato a 68 anni, e 26 dischi.
Il cinema
Nel cinema, Cher si fa conoscere dagli anni Ottanta con il film Jimmy Dean Jimmy Dean, per poi comparire in Silkwood accanto a Meryl Streep. Nel 1988 la sua interpretazione in Stregata dalla luna le vale un Oscar come miglior attrice protagonista. Si aggiudica anche un Golden Globe, una Palma d'oro e un David di Donatello come miglior attrice straniera. È stata anche diretta da Franco Zeffirelli in Un tè con Mussolini e ha recitato con Jack Nicholson e Nicholas Cage.
Un look inconfondibile
Cantante, attrice ma soprattutto icona di stile. Nei suoi primi ani di carriera, Cher era famosa per i suoi capelli neri lunghi e lisci e i pantaloni a zampa. Nel 1970 il suo stilista Bob Mackie le disegnò abiti che lasciavano scoperte parti del corpo. Lei è stata la madrina del nude-look, tanto da sfoggiarlo anche agli Oscar.
I matrimoni
Oltre alla storia d'amore con Sonny Bono, Cher è stata sposata con Greg Allman dal 1975 al 1979. Tantissime le love story che l'hanno vista protagonista, fra queste, secondo il Daily Mail, anche con Tom Cruise ed Eric Clapton. La cantante ha due figli: Chaz Bono e Elijah Blue Allman, ed è attualmente impegnata con il produttore musicale 39enne Alexander Edwards. Di recente ha anche scoperto di avere una nipote di 15 anni, Ever. Le sue prime parole sono state: "Oh mio dio finalmente sono nonna!".