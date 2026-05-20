Un'icona per la musica, la cultura pop e la moda: Cher spegne 80 candeline. Nata a El Centro, in California, il 20 maggio 1946 come Cheryl Sarkisian LaPierre, lascia gli studi a 16 anni dopo aver scoperto di soffrire di una grave forma di dislessia. Vincitrice di un Premio Oscar e di un David di Donatello, Cher è l'unica cantante che vanta almeno una canzone in prima posizione nella Billboard Hot 100 nell'arco di sei decenni. Tra musica e cinema, si è costruita una carriera titanica e un sèguito ineguagliabile, con 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.