Cher, esce il suo primo album di Natale "Christmas"

Classici delle feste e quattro inediti "DJ Play A Christmas Song" è stato il primo singolo, scritto da Sara Hudson e dal suo team, che ha contribuito con quattro nuove canzoni all'album. Scritto principalmente a Los Angeles e Londra, "Christmas" è stato prodotto dal collaboratore di lunga data Mark Taylor. Le canzoni includono i classici duetti tra superstar come "What Christmas Means To Me" con Stevie Wonder e "Christmas (Baby Please Come Home)" con Darlene Love, oltre a una struggente versione di "Home" scritta e cantata con Michael Bublé.

"Un sogno lavorare con Stevie Wonder" Uno dei tanti momenti salienti è il duetto di Cher e Stevie Wonder su "What Christmas Means to Me" di Stevie. Cher ha commentato: "Ogni volta che sento quell'armonica, mi sento di nuovo un'adolescente. È un sogno personale che si realizza registrare questa canzone con Stevie". Altri due brani di spicco sono un'inaspettata accoppiata con Tyga su un'altra canzone di Sara Hudson, "Drop Top Sleigh Ride", prodotta da Alexander Edwards, Mike Crook e Ryan OG, e "Put A Little Holiday In Your Heart" con Cyndi Lauper. Cher festeggia anche il 25° anniversario del suo disco multi-platino "Believe" con l'uscita di Believe 25th Anniversary (Deluxe Edition).

CHRISTMAS TRACK LIST:

DJ Play A Christmas Song

What Christmas Means To Me (with Stevie Wonder)

Run Run Rudolph

Christmas (Baby, Please Come Home) [with Darlene Love]

Angels In The Snow

Home (with Michael Bublé)

Drop Top Sleigh Ride (with Tyga)

Please Come Home For Christmas

I Like Christmas

Christmas Ain’t Christmas Without You

Santa Baby

Put A Little Holiday In Your Heart (with Cyndi Lauper)

This Will Be Our Year