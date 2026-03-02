Cher, nuovi guai giudiziari per il secondogenito Elijah

Figlio della grande diva Cher e del cantante Gregg Allman, Elijah è cresciuto in un contesto dove musica, fama e notorietà erano elementi quotidiani. Ma non è tutto oro quello che luccica. Pur avendo costruito una carriera con la band Deadsy, il suo nome è finito spesso sulle pagine dei giornali più per vicende personali che per traguardi artistici, tra problemi di dipendenza, tensioni familiari e momenti di instabilità che la stessa madre non ha mai nascosto di vivere con grande apprensione.