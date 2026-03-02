Cher, nuovi guai giudiziari per il secondogenito Elijah
Gli ennesimi problemi per Elijah Blue Allman, il secondogenito di Cher, riaccendono i riflettori sulla vita privata della popstar
© Italy Photo Press
Cher è una di quelle figure che sembrano appartenere a una dimensione senza tempo: icona pop, regina di stile, voce inconfondibile e poliedrica capace di essere sulla cresta dell’onda da decenni. Eppure, dietro l'immagine scintillante e la carriera leggendaria, c'è una madre che non ha mai smesso di proteggere i propri figli, soprattutto nei momenti più complessi.
Proprio quando il suo nome sembrava lontano dalle cronache più dolorose, una nuova vicenda familiare è tornata a far discutere. Al centro dell’attenzione c'è, di nuovo, suo figlio Elijah Blue Allman, arrestato negli Stati Uniti dopo aver provocato disordini all’interno di una scuola privata del New Hampshire.
L’arresto
Secondo quanto riportato, il musicista quarantanovenne sarebbe entrato senza autorizzazione nella St. Paul's School di Concord, creando tensione nella sala da pranzo e assumendo comportamenti ritenuti aggressivi. Il personale avrebbe quindi richiesto l'intervento della polizia. L'episodio si è concluso con l'arresto e con accuse che comprendono violazione di domicilio, disturbo della quiete pubblica e aggressione, seguite dal rilascio in attesa degli sviluppi giudiziari. La conferma sarebbe arrivata dal dipartimento di polizia locale al magazine People. Una notizia che riporta alla luce una storia personale già segnata da fragilità emerse nel corso degli anni.
La storia di Elijah
Figlio della grande diva Cher e del cantante Gregg Allman, Elijah è cresciuto in un contesto dove musica, fama e notorietà erano elementi quotidiani. Ma non è tutto oro quello che luccica. Pur avendo costruito una carriera con la band Deadsy, il suo nome è finito spesso sulle pagine dei giornali più per vicende personali che per traguardi artistici, tra problemi di dipendenza, tensioni familiari e momenti di instabilità che la stessa madre non ha mai nascosto di vivere con grande apprensione.
Già in passato la cantante aveva tentato di intervenire anche sul piano legale per proteggere il figlio da decisioni impulsive, chiedendo tutela sui suoi beni. Un'iniziativa che aveva acceso il dibattito pubblico sul confine sottile tra protezione e controllo quando si parla di adulti vulnerabili.
Non è la prima volta in cui il suo nome torna al centro della cronaca. Già nel giugno del 2025 era stato ricoverato d’urgenza in una clinica dopo essere stato trovato in stato confusionale nella propria abitazione, dove gli agenti avevano rinvenuto della droga.
Per ora Cher ha scelto il silenzio, evitando dichiarazioni pubbliche per non alimentare ulteriormente l'attenzione mediatica su una vicenda delicata per il figlio Elijah.