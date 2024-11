Cher in queste sei decadi è stata un faro per le popstar che sono venute dopo di lei, per il suo talento ma non solo. E' stata infatti una delle pioniere dell'empowerment femminile e ancora oggi sprona le donne a valorizzare il loro potenziale. "Continuo a dover dire a queste ragazze 'Supera te stessa, esci là fuori. Hai tutta la vita davanti a te'. Non mi interessa se hai 50 anni. Darei qualsiasi cosa per avere di nuovo 60 anni. Ero una bomba!", ha dichiarato la popstar. "È strano perché so di essere più grande, ma non so come sentirlo. Non so come sentirmi diversa da come mi sono sempre sentita".