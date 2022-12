Capodanno in musica con Blanco, Elodie, i Subsonica... ecco tutti gli appuntamenti per festeggiare in piazza

Ritornano in pompa magna i concerti dal vivo con i nomi di spicco del panorama musicale, per salutare l'arrivo del nuovo anno. Mega palchi allestiti dal nord al sud del Paese: tutto è pronto per i festeggiamenti del 31 dicembre... nel segno del "vietati i botti". Ecco l'elenco dei concerti in piazza per il Capodanno 2023 in tutta Italia.



Comiciando da Roma, al Circo Massimo ci saranno Elodie, San Giovanni, Franco126 e Madame, a Genova piazza De Ferrari vedrà sul palco: Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki e Roby Facchinetti.

A Riccione la fine del 2022 sarà accompagnata dal concerto in piazza con Arisa e gli Extraliscio, mentre a Matera ci sarà Gigi D'Alessio. A Mantova Mannarino si esibirà in Piazza Sordello, Vinicio Capossela è l'ospite della notte di San Silvestro in piazza Cesare Battisti a Corato, in provincia di Bari.

Da Olbia a Cagliari passando per Oristano, Alghero e Iglesias in Sardegna è tanta la voglia di far festa e lasciarsi alle spalle il periodo segnato dalle norme anti Covid. Riflettori puntati su Cagliari dove, per la gioia dei suoi numerosissimi e giovani fan, arriva Blanco. Il vincitore, in coppia con Mahmood, del 72/o Festival di Sanremo con il brano tormentone "Brividi" salirà sul palco allestito tra via Roma e piazza Matteotti. Energia pop rock a Olbia dove al Molo Brin la star è invece Emma Marrone. La Notte di San Silvestro a Oristano sarà con il rapper lombardo Emis Killa, in piazza Eleonora d'Arborea. Ad Alghero per la 27/a edizione dello storico Cap d'Any de l'Alguer, il Piazzale della Pace, davanti al porto, accoglie Max Pezzali, anticipato dallo spettacolo di Dario Ballantini con Andrea Paris.

Da non perdere anche la notte di San Silvestro a Iglesias con Shade, tra gli astri nascenti del panorama rap italiano, atteso in piazza Sella.

Il Capodanno 2023 a Nuoro è con l'etnopop degli Istentales e i dj di I Love Formentera. Tortoli', invece, punta sui Tazenda.

Tornando sul "Continente" Padova festeggerà il Capodanno con una festa in musica dove il protagonista sarà Max Gazzè, Francesco Gabbani animerà il Capodanno di Palermo, che si terrà a piazza Politeama, Torino celebra l'arrivo del nuovo anno con una serata in piazza Castello: si esibiranno Subsonica, Willie Peyote, gli Eugenio in Via Di Gioia, Beba, Ginevra e Cantafinoadieci. A Salerno appuntamento con i Negramaro nello slargo che divide Palazzo Guerra e la sede della Prefettura;

A Bari, a salire sul palco, la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio a partire dalle 21,30, saranno Rkomi, uno dei giudici dell'ultima edizione di X Factor e artista con all'attivo sette dischi di platino, una delle formazioni più amate della scena indie pop italiana la Rappresentante di lista e i Boomdabash. Subito dopo ci saranno le selezioni dei dj di Radio Norba e Radio 105.



Domenica primo gennaio Nicola Piovani si esibisce nella sala Petrassi dell'auditorium Parco della Musica di Roma, Tosca al teatro studio Gianni Borgna dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, l'Harlem Gospel Choir al Blue Note di Milano. Lunedi' Claudio Baglioni suona al teatro Mario Apollonio di Varese. Martedi' Elisa e' al teatro Metropolitan di Catania con Dardust, Claudio Baglioni al teatro Sociale di Como, Enzo Avitabile e Peppe Servillo al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli. Mercoledì c’è l'Orchestra Filarmonica di Kharkiv al teatro Apollo di Lecce, mentre Il Pagante è al Cocorico di Riccione e Filippo Graziani al teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona (AQ).