Emma Marrone: "Niente sesso da un anno, devo iniziare a darla"

E lei non si tira indietro, nemmeno alla piccante richiesta di un suo fan: "L'ultima volta che hai fatto l'amore?". La cantante salentina, con grande ironia ammette: "Quasi un anno, malissimo, devo iniziare a darla come se non fosse mia". Ma poi torna ancora sul privato, questa volta ricordando l'amatissimo padre morto da poco: "Vorrei fosse ancora qui".

Le relazioni amorose di Emma Marrone mancano in effetti da un po' di tempo dai radar degli esperti di gossip. A febbraio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva ammesso: "Non sono fidanzata, spero che arrivi qualcuno e comunque meglio sola che con chiunque". Una affermazione che va rivista alla luce delle sue ultime dichiarazioni su Instagram durante una diretta di question&answer. Solleticata da un follower che appunto chiedeva da quanto tempo non avesse un rapporto, Emma Marrone divertita risponde: "Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so... Male, anzi malissimo. Devo iniziare a darla come se non fosse mia!". L'ironia e la battuta pronta non sono mai mancate alla cantante nata a Firenze ma cresciuta ad Aradeo, in provincia di Lecce.

E le domande intime non finiscono ma tornano su un argomento che è ancora una ferita aperta per Emma Marrone, il padre. Alla domanda "il tuo sogno più grande" lei risponde con un commovente "mio padre ancora vivo". Il padre di Emma era morto a settembre dopo aver combattuto contro una leucemia.

Chi ama Emma Marrone (e chi ha amato) - Le relazioni sentimentali di Emma Marrone sono da sempre un pallino dei suoi fan. Sapere chi ama Emma Marrone è una domanda tra le più ricercate su internet. Ma anche sapere chi ha amato la cantante desta sempre grande interesse. Su tutti va ricordata la storia d'amore nata ad Amici, il talent show che ha dato notorietà ad Emma. Lì ha conosciuto e si è innamorata di Stefano De Martino (e sempre ad Amici lo ha perso per Belen). Un'altra storia importante per Emma è stata quella con l'attore Marco Bocci (anche qui cupido è stata Maria de Filippi). Circa un anno di frequentazione terminata perché le rispettive carriere stavano decollando e non potevano quindi vedersi spesso. Emma e Marco Bocci sono rimasti amici (l'attore ha poi sposato la collega Laura Chiatti). Nel 2014 Emma fa coppia fissa con Fabio Borriello, fratello del calciatore Marco. Un anno di frequentazione. L'ultimo "fidanzato" (ma nemmeno mai ufficializzato) entrato nei radar del gossip è stato nel 2019 il modello norvegese Nikolai Danielsen col quale Emma avrebbe trascorso un'estate bollente anche nel 2021.