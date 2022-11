Blanco vola negli stadi, nel 2023 sarà a San Siro e all'Olimpico

Il vincitore di Sanremo è reduce dal successo del "Blu Celeste Tour": 35 date e 35 sold out, con oltre 350mila biglietti venduti. Non solo. L'artista annuncia anche la lavorazione di un nuovo album dopo il disco d'esordio "Blu Celeste".

Vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, Blanco ha conquistato cinque disco di platino con l’album d’esordio "Blu Celeste". E' reduce anche dal grandissimo successo del tour (interrotto per problemi di salute) in cui la perfomance del giovanissimo talento è stata ideata nel minimo dettaglio per portare lo spettatore all’interno di un’esperienza sensoriale. Come uno spettacolo immersivo, l’allestimento ideato da Fabio Novembre ricreava l’immaginario visivo: dalla cameretta, luogo in cui l'artista ha iniziato a cimentarsi nella scrittura e dove tutto ha avuto inizio, ai paesaggi acquatici, il cantante si è mosso all’interno di uno spazio in costante trasformazione.

"Era da mesi che pensavo a come portare il mio disco sul palco per offrire a tutte le persone che mi hanno sostenuto la mia performance migliore - ha raccontato Blanco - Abbiamo lavorato duramente per realizzare uno spettacolo curato sotto ogni dettaglio (visual e lighting) e sono veramente entusiasta di poter cantare le mie canzoni con una super band live, tra cui naturalmente Michelangelo (il mio produttore) che c’è stato dal primo momento. Nel mio album ho raccontato me stesso con la massima trasparenza e sono veramente felice che così tante persone siano riuscite a immedesimarsi nei miei racconti. Credo che sia la cosa più bella del mio lavoro e in generale della musica, poter rappresentare le storie di tante persone senza doversi snaturare".

Per chiudere il suo tour dei record, sei mesi di concerti davanti a 350mila persone, con un sold out dietro l'altro, Blanco a settembre a Milano ha voluto tutti sul palco: mamma Paola, acclamata dai 34mila dell'Ippodromo, la fidanzata Martina, gli amici e colleghi Mace, Sfera Ebbasta, Madame e Marracash. E per l'ultima canzone del Blu Celeste Tour, quella "Notti in bianco" con cui è esploso come fenomeno, Blanchitobebe ha voluto accanto tutti, ma proprio tutti, quelli che hanno lavorato al tour, oltre a diversi ragazzi scelti sotto palco e, ovviamente, all'immancabile Michelangelo.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, nel giro di pochi mesi la vita di Blanco è cambiata totalmente. Non solo in campo artistico, con il successo che l'ha travolto impetuoso, ma anche in campo sentimentale. Chiusa definitivamente la storia con Giulia Lisioli ora fa coppia con Martina Valdes. Dopo avvistamenti e immagini di baci rubati, è esce allo scoperto pubblicando sui social una foto della ragazza.