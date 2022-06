Blanco in ospedale mette i fan in allarme: "Ho avuto un incidente, devo rimandare una data del tour..."

"Ciao belli.

Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo... ". Da un letto d'ospedale Blanco annuncia così ai suoi fan di essere costretto a rimandare una delle date del suo tour, quella del 24 giugno, prevista a Genova e altri appuntamenti musicali in giro per l'Italia. Pur non rivelando di quale incidente si tratti, il cantante rassicura però tutti sulle sue condizioni: "Ora sto bene" e promette aggiornamenti: "La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo".