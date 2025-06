I Calibro 35 tornano a confrontarsi con dei classici: in "Exploration" cinefilia e futurismo retrò

Pensi che in Italia ci sia un pochino un movimento che abbraccia il jazz e un certo groove declinato come avete fatto voi? Parlo di Studio Murena, C'mon tigre, Nu Genea

Ci sono un sacco di cose interessanti e molto belle che stanno uscendo di cui hai fatto alcuni nomi e a cui posso aggiungere Savana funk e Planet Butter. E' molto bello che ci sia questa cosa e mi fa molto contento, perché poi possa ritenere i Calibro 35 abbiano in parte contributo al fatto che questa cosa nascesse. Ma non ho una così alta considerazione da pensare che se non ci fossimo stati noi non sarebbe successo. Comunque io vedo anche questo come una attenzione alla standardizzazione che invece c'è in tutto un altro tipo di musica. Sono persone che hanno voglia di fare musica, voglia di abbracciare strumenti e voglia di esprimersi attraverso la musica. Perché la cosa che cambia secondo me è profondamente questa: tutte le persone che hai citato tu e che ho citato io non fanno musica per diventare famosi, non è quello l'obiettivo. Fanno musica perché è divertentissimo farla.