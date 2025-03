Tutti i gusti de Il Mago del Gelato: "L'ingrediente che manteca la nostra ricetta è il groove"

A Milano, Via Padova è un melting pot culturale e musicale. Qui vivono i componenti de Il Mago del Gelato, che devono la loro ragione sociale a un bar gelateria. La zona ha dato loro linfa vitale per un mix letale di afrobeat, funk e jazz tra ironia e groove. Sono gli ingredienti dell’atteso primo album "Chi È Nicola Felpieri?" (Sony Music), che arriva al culmine di un percorso in continua accelerazione, che in soli due anni li ha portati a essere riconosciuti tra i progetti più eclettici e originali in circolazione. Dieci tracce dal sound unico e irresistibile che includono tre collaborazioni, con Venerus ("Controtempo"), Le Feste Antonacci ("In punta di piedi") e Mélanie Chedeville ("Tic Tac"). A Tgcom24 hanno raccontato la nascita del progetto e il loro incrocio sonoro: "Ci piace mescolare stili, esperienze e panorami variegati e stravaganti".