I Calibro 35 annunciano il nuovo album: ecco il primo singolo "Reptile Strut"

“Negli ultimi tempi abbiamo ingerito una grande quantità di musica. Grazie alla produzione di colonne sonore abbiamo messo i nostri strumenti in funzione di storie da raccontare e immagini da vedere. Grazie - anche - all'invito a diversi festival italiani ed europei, ci si è confrontati con un mondo ampio, ampissimo come quello del jazz. Abbiamo tenuto le orecchie aperte, assaggiato tutto quello che potevamo, cercando di capire cosa avremmo potuto inserire nel nostro linguaggio” aggiunge la band che in 18 anni di carriera si è imposta per la maestria tecnica e un amore smodato per il groove. "Reptile Strut" è dunque la perfetta introduzione al nuovo album che rappresenta un ideale sviluppo del precedente Ep "Jazzploitation", verso l’esplorazione di ulteriori orizzonti, mantenendo un’attitudine e un’ispirazione jazzistica ma volgendo lo sguardo verso una molteplicità di possibili approdi.