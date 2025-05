Studio Murena, con "Notturno" un nuovo viaggio jazz hip hop atmosferico e intimista

Una rinnovata miscela sonora che sembra partire da "Conflitto" degli Assalti Frontali (là accompagnati dai Brutopop), passando anche per alcune atmosfere dei Casino Royale, il flow di Massimo Pericolo, il new jazz di Chicago, per costruire un lavoro intimo e diretto, profondo e dirompente: undici capitoli di un racconto corale di sei persone in continuo e costante divenire. "Le tematiche che affrontiamo nel disco sono molto personali e focalizzate sul percorso che ognuno di noi sta intraprendendo, sono argomenti che ci hanno coinvolto in prima persona in tutto questo tempo e abbiamo avuto modo di viverli sia come singole individualità sia come gruppo compatto. Tutto questo ci ha tenuto così tanto vicini e connessi da diventare l’humus da cui plasmare il nostro terzo racconto assieme", racconta la band. "Il periodo che racchiude è stato, per tutti noi sei, un tempo di cambiamenti radicali e di crescita. Quindi la notte diventa lo spazio in cui dimorare per riflettere meglio su cosa è stato il giorno precedente e su cosa vorremmo trovare in quello successivo".