Britney Spears, infatti, ha deciso di assumersi la responsabilità per quanto accaduto il 4 marzo 2026, quando era stata fermata nella contea di Ventura mentre guidava ad alta velocità sotto l'effetto dell'alcol. La cantante non si è presentata personalmente in tribunale durante l'udienza del 4 maggio: al suo posto è intervenuto l'avvocato Michael A. Goldstein, spiegando ai giudici che l'artista ha compreso la gravità dell'accaduto e sta lavorando concretamente per rimettere ordine nella propria vita.