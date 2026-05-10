Britney Spears è tornata a parlare sui social dopo settimane difficili e lo ha fatto con uno scatto che non è passato inosservato. La pop star ha pubblicato su Instagram una foto in cui tiene tra le mani un piccolo serpente durante una visita in un negozio di animali insieme ai figli Sean Preston e Jayden James.
Un'immagine simbolica, accompagnata da parole che molti fan hanno collegato al delicato momento personale e giudiziario che la cantante sta attraversando. "Buona salute, coscienza superiore e pura fortuna", ha scritto, lasciando intendere di essere immersa in una fase di cambiamento interiore e rinascita personale.
Poi la frase che ha attirato ancora di più l'attenzione dei fan: "Tutto è una benedizione sotto mentite spoglie". Parole che molti hanno interpretato come un riferimento diretto alle vicende giudiziarie degli ultimi mesi, culminate con il recente patteggiamento.
Il patteggiamento dopo l'arresto
Britney Spears, infatti, ha deciso di assumersi la responsabilità per quanto accaduto il 4 marzo 2026, quando era stata fermata nella contea di Ventura mentre guidava ad alta velocità sotto l'effetto dell'alcol. La cantante non si è presentata personalmente in tribunale durante l'udienza del 4 maggio: al suo posto è intervenuto l'avvocato Michael A. Goldstein, spiegando ai giudici che l'artista ha compreso la gravità dell'accaduto e sta lavorando concretamente per rimettere ordine nella propria vita.
Secondo quanto dichiarato dal legale, Britney avrebbe intrapreso un percorso importante per migliorare il proprio equilibrio personale. Questo atteggiamento collaborativo avrebbe convinto il tribunale ad accogliere la richiesta di riduzione della pena e ad archiviare l'accusa più grave di guida in stato di ebbrezza.
Anche il procuratore distrettuale Erik Nasarenko avrebbe riconosciuto il percorso affrontato dalla cantante, sottolineando il pentimento mostrato dalla pop star e auspicando che episodi simili non si ripetano più.
Le conseguenze della sentenza
La sentenza prevede 12 mesi di libertà vigilata, una multa di 517 dollari e l'obbligo di seguire un programma dedicato alla sicurezza stradale con un corso di 30 ore sulla guida in stato di ebbrezza. Inoltre Britney dovrà affrontare un percorso terapeutico con incontri psicologici settimanali e controlli psichiatrici mensili.
Il sostegno dei figli durante la riabilitazione
Secondo People, nei giorni precedenti alla prima udienza, la cantante avrebbe scelto volontariamente di entrare in una clinica di riabilitazione per affrontare i problemi legati alla dipendenza. Una decisione presa soprattutto per ritrovare serenità e stabilità dopo un periodo molto delicato.
Accanto a lei ci sarebbero i figli Sean Preston e Jayden James, nati dal matrimonio con l'ex marito Kevin Federline. Una fonte vicina alla famiglia avrebbe raccontato il loro sostegno costante in questo periodo difficile: "Vogliamo solo che torni a stare bene".