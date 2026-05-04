Britney Spears patteggia ed evita il carcere per guida in stato ebbrezza

Britney Spears ha evitato il carcere per guida in stato di ebbrezza in California dichiarandosi colpevole di un'accusa minore tramite il suo avvocato. La cantante era stata accusata di guida sotto l'influenza di alcol e droghe in seguito al suo arresto del 4 marzo nella contea di Ventura County, dove vive. Non si è presentata in tribunale lunedì, ma il suo avvocato, Michael A. Goldstein, ha accettato per suo conto quello che è comunemente noto come un patteggiamento per quella che è definita "wet reckless", meno grave del reato che viene applicato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto più alto.