Britney Spears entra volontariamente in una struttura di cura per dipendenze: "Ho toccato il fondo"
La pop star di 44 anni era stata arrestata più di un mese fa con l'accusa di guida in stato di ebbrezza
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Britney Spears è entrata in una struttura di cura per le dipendenze: un suo rappresentante ha dichiarato domenica all'Associated Press che la pop star 44enne è stata ricoverata volontariamente nella struttura. Spears era stata arrestata più di un mese fa con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Gli agenti della California Highway Patrol hanno ricevuto una segnalazione il 5 marzo secondo cui un conducente a bordo di una Bmw nera guidava in modo irregolare e a velocità elevata nella contea di Ventura, vicino al confine con quella di Los Angeles, ha riferito la Chp. La pop star, che vive nella zona, è stata sottoposta a una serie di test sul posto prima di essere arrestata, con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di una combinazione di alcol e sostanze stupefacenti, secondo quanto riferito dalle autorità. È stata condotta nel carcere della contea e poi rilasciata poche ore dopo.
"Il primo passo verso il cambiamento"
Il 23 marzo gli investigatori hanno trasferito il caso all'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Ventura, che intende decidere in merito alle accuse contro di lei prima dell'udienza, fissata per il 4 maggio. Un portavoce aveva definito il comportamento di Britney Spears "assolutamente imperdonabile" e aveva affermato che sarebbe stato "il primo passo verso un cambiamento atteso da tempo nella vita" della pop star.
"Si è resa conto di aver toccato il fondo"
Fonti vicine alla cantante hanno riferito che molte persone care l'avevano esortata a farsi ricoverare e alla fine ha accettato: i suoi figli e familiari hanno appoggiato la decisione. Come ha affermato una fonte: "Si è resa conto di aver toccato il fondo". Un'altra fonte ha sottolineato: "Sa che strategicamente questo le farà fare bella figura davanti al giudice, dimostrando che sta prendendo la cosa sul serio". La durata del programma non è ancora definita.
Spears ha in gran parte accantonato la sua carriera musicale: non va in tour da quasi otto anni e non pubblica un album da dieci. Nel 2021, ha ottenuto di nuovo il controllo delle sue decisioni di vita e delle sue finanze, quando è stata sciolta, dopo quasi 14 anni, la tutela disposta dal tribunale. Due anni dopo, ha pubblicato un libro di memorie di grande successo: "The Woman in Me".