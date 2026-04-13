Britney Spears entra volontariamente in una struttura di cura per dipendenze: "Ho toccato il fondo"

Britney Spears è entrata in una struttura di cura per le dipendenze: un suo rappresentante ha dichiarato domenica all'Associated Press che la pop star 44enne è stata ricoverata volontariamente nella struttura. Spears era stata arrestata più di un mese fa con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Gli agenti della California Highway Patrol hanno ricevuto una segnalazione il 5 marzo secondo cui un conducente a bordo di una Bmw nera guidava in modo irregolare e a velocità elevata nella contea di Ventura, vicino al confine con quella di Los Angeles, ha riferito la Chp. La pop star, che vive nella zona, è stata sottoposta a una serie di test sul posto prima di essere arrestata, con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di una combinazione di alcol e sostanze stupefacenti, secondo quanto riferito dalle autorità. È stata condotta nel carcere della contea e poi rilasciata poche ore dopo.