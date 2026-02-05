Con parole profonde che traspaiono dolore ma anche resilienza, la popstar riflette sull'importanza del legame famigliare e il bisogno umano di vicinanza, sottolineando il comportamento sbagliato di chi ha condiviso il suo stesso tetto: "I vostri familiari che hanno detto che aiutarti significasse isolarti...si sbagliavano. Ci si può perdonare ma non ci si dimentica mai". Nonostante il dolore profondo che Britney porta con sé, e consapevole del fatto che i suoi cari "non si assumeranno mai la responsabilità di ciò che hanno fatto", ha scelto di concludere con leggerezza il messaggio.