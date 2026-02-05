Britney Spears contro la famiglia: "Per come mi hanno trattata, sono fortunata a essere viva"
La popstar scrive un lungo messaggio sui social rivolto al padre Jamie, alla mamma Lynne e alla sorella Jamie Lynn
© Getty
La lunga e complessa vicenda del rapporto di Britney Spears con la sua famiglia riaffiora dopo un post pubblicato su Instagram dalla cantante stessa. "Per come mi hanno trattata sono fortunata ad essere ancora viva", ha scritto a corredo di una foto che raffigura la mano di un neonato stringere quella di un adulto.
Un legame che dovrebbe fortificare
Con parole profonde che traspaiono dolore ma anche resilienza, la popstar riflette sull'importanza del legame famigliare e il bisogno umano di vicinanza, sottolineando il comportamento sbagliato di chi ha condiviso il suo stesso tetto: "I vostri familiari che hanno detto che aiutarti significasse isolarti...si sbagliavano. Ci si può perdonare ma non ci si dimentica mai". Nonostante il dolore profondo che Britney porta con sé, e consapevole del fatto che i suoi cari "non si assumeranno mai la responsabilità di ciò che hanno fatto", ha scelto di concludere con leggerezza il messaggio.
Tra una riflessione di stampo religioso sull'operato di Dio e il dispiacere per un infortunio al piede che non le ha permesso di ballare nell'ultimo mese, Britney ha scritto: "Oggi ho fatto una cheesecake e devo dire che è davvero buona", aggiungendo di averla condivisa con un vicino.