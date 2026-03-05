Nuovi guai con la giustizia

Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza in California

La popstar fermata dagli agenti nella contea di Ventura e rilasciata dopo poche ore

La popstar Britney Spears nuovamente nei guai con la giustizia. La cantante infatti sarebbe stata arrestata dagli agenti della California Highway Patrol per guida in stato di ebbrezza e rilasciata dopo poche ore. Lo riferiscono diversi media statunitensi, tra cui TMZ. L'arresto sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì 4 marzo nella contea di Ventura. La sua comparizione in tribunale è fissata per il 4 maggio. 

 Nata in Missisipi e cresciuta in Lousiana, Britney Spears è stata una dei fenomeni pop più importanti tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. Ha raggiunto il successo mondiale dopo gli esordi nel programma Disney "The Mickey Mouse Club" diventando una delle artiste più influenti della sua generazione. Tra i suoi brani più celebri ricordiamo "Baby one more time" ma anche "Oops!...I Did It Again" o la più recente "Toxic". 

Fortunata sul palco ma non nella vita privata

 Grandissima la sua fortuna sul palco ma non altrettanto quella nella vita privata. La cantante, soprattutto negli anni 2000, è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica per via della sua vita privata burrascosa e segnata da numerose difficoltà personali e giudiziarie. Vicissitudini che lei stessa ha raccontato recentemente, nel 2023, in "The Woman in Me", un'autobiografia che racconta in modo intimo e sincero la carriera ma anche la sua sfera più intima, la lunga battaglia per la tutela legale gestita dal padre Jamie e la riconquista della libertà. Recentemente ha venduto il suo catalogo di canzoni e un numero imprecisato di altri diritti a Primary Wave.

La vittoria legale contro un uomo che la perseguitava

 La notizia dell'arresto di Britney arriva dopo una recente vittoria legale per la popstar: un ordine restrittivo permanente nei confronti di un uomo della Louisiana che la perseguitava online dal 2013 e che già nel 2025 fu arrestato per violazione di domicilio per essersi introdotto nella sua proprietà.

