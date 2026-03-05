Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza in California
La popstar fermata dagli agenti nella contea di Ventura e rilasciata dopo poche ore
© Da video
La popstar Britney Spears nuovamente nei guai con la giustizia. La cantante infatti sarebbe stata arrestata dagli agenti della California Highway Patrol per guida in stato di ebbrezza e rilasciata dopo poche ore. Lo riferiscono diversi media statunitensi, tra cui TMZ. L'arresto sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì 4 marzo nella contea di Ventura. La sua comparizione in tribunale è fissata per il 4 maggio.
Britney Spears, fenomeno pop tra gli anni '90 e 2000
Nata in Missisipi e cresciuta in Lousiana, Britney Spears è stata una dei fenomeni pop più importanti tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. Ha raggiunto il successo mondiale dopo gli esordi nel programma Disney "The Mickey Mouse Club" diventando una delle artiste più influenti della sua generazione. Tra i suoi brani più celebri ricordiamo "Baby one more time" ma anche "Oops!...I Did It Again" o la più recente "Toxic".
Fortunata sul palco ma non nella vita privata
Grandissima la sua fortuna sul palco ma non altrettanto quella nella vita privata. La cantante, soprattutto negli anni 2000, è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica per via della sua vita privata burrascosa e segnata da numerose difficoltà personali e giudiziarie. Vicissitudini che lei stessa ha raccontato recentemente, nel 2023, in "The Woman in Me", un'autobiografia che racconta in modo intimo e sincero la carriera ma anche la sua sfera più intima, la lunga battaglia per la tutela legale gestita dal padre Jamie e la riconquista della libertà. Recentemente ha venduto il suo catalogo di canzoni e un numero imprecisato di altri diritti a Primary Wave.
La vittoria legale contro un uomo che la perseguitava
La notizia dell'arresto di Britney arriva dopo una recente vittoria legale per la popstar: un ordine restrittivo permanente nei confronti di un uomo della Louisiana che la perseguitava online dal 2013 e che già nel 2025 fu arrestato per violazione di domicilio per essersi introdotto nella sua proprietà.