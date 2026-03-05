Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza in California

Grandissima la sua fortuna sul palco ma non altrettanto quella nella vita privata. La cantante, soprattutto negli anni 2000, è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica per via della sua vita privata burrascosa e segnata da numerose difficoltà personali e giudiziarie. Vicissitudini che lei stessa ha raccontato recentemente, nel 2023, in "The Woman in Me", un'autobiografia che racconta in modo intimo e sincero la carriera ma anche la sua sfera più intima, la lunga battaglia per la tutela legale gestita dal padre Jamie e la riconquista della libertà. Recentemente ha venduto il suo catalogo di canzoni e un numero imprecisato di altri diritti a Primary Wave.