Britney Spears è stata incriminata per guida in stato di ebbrezza

Le radici di questa crisi sembrano risiedere in una combinazione letale tra alcolici e Adderall, un farmaco stimolante noto per l'alto potenziale di assuefazione. Alcune voci di corridoio circolate sui media statunitensi suggeriscono che le recenti e insolite fughe della popstar in Messico non fossero semplici vacanze, ma servissero strategicamente per reperire il medicinale più facilmente. Un ruolo decisivo in questa presa di coscienza sarebbe stato giocato dai figli, Sean Preston e Jayden James: ormai giovani adulti di 20 e 19 anni, i due avrebbero espresso tutto il loro dolore e timore per la salute della madre. Sebbene non vi siano certezze sulla durata della terapia, i protocolli standard di queste cliniche richiedono solitamente una degenza non inferiore a un mese.