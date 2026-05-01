Britney Spears è stata incriminata per guida in stato di ebbrezza
Ora la cantante starebbe prendendo in considerazione l'idea di iniziare un percorso di riabilitazione in un centro specializzato
Britney Spears è libera: il padre sospeso dal ruolo di tutore legale © Instagram
Nuovo terremoto giudiziario e personale per Britney Spears, che si ritrova ancora una volta al centro di una bufera mediatica. La Procura Distrettuale della Contea di Ventura ha formalizzato pesanti capi d'accusa contro la celebre artista per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. L'episodio incriminato si è verificato lo scorso 4 marzo, quando gli agenti della California Highway Patrol hanno fermato la cantante mentre sfrecciava ad alta velocità. Sebbene i documenti legali non specifichino le sostanze rilevate nel suo organismo, l'episodio ha segnato un punto di non ritorno: secondo persone a lei vicine, Spears avrebbe preso coscienza della gravità del proprio stato, optando per un ricovero spontaneo in un centro specializzato per affrontare le proprie fragilità.
I retroscena del crollo tra farmaci e trasferte
Le radici di questa crisi sembrano risiedere in una combinazione letale tra alcolici e Adderall, un farmaco stimolante noto per l'alto potenziale di assuefazione. Alcune voci di corridoio circolate sui media statunitensi suggeriscono che le recenti e insolite fughe della popstar in Messico non fossero semplici vacanze, ma servissero strategicamente per reperire il medicinale più facilmente. Un ruolo decisivo in questa presa di coscienza sarebbe stato giocato dai figli, Sean Preston e Jayden James: ormai giovani adulti di 20 e 19 anni, i due avrebbero espresso tutto il loro dolore e timore per la salute della madre. Sebbene non vi siano certezze sulla durata della terapia, i protocolli standard di queste cliniche richiedono solitamente una degenza non inferiore a un mese.
Il confronto con la magistratura
Il percorso clinico si intreccia ora inevitabilmente con le scadenze del tribunale, dove Britney Spears dovrà rispondere delle proprie azioni. La prima udienza è stata programmata per lunedì 4 maggio a Ventura.
Tuttavia, poiché l'illecito è classificato come reato minore, la cantante potrebbe scegliere di farsi rappresentare dai legali senza presentarsi di persona. In questo contesto, la scelta di entrare in riabilitazione assume anche un valore processuale rilevante. Chi le è accanto riferisce che Britney è consapevole di come un reale percorso di recupero possa influenzare positivamente la percezione del magistrato, dimostrando la volontà di cambiare rotta. L'auspicio collettivo è che questa decisione rappresenti il primo passo per liberarsi definitivamente dalle ombre che condizionano la vita della popstar da troppo tempo.